Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
17.04.2026, 07:12

США вывели все свои войска из Сирии

Новости Мира 0 401

США и их союзники по международной коалиции полностью завершили вывод войск с территории Сирии, заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Lee Jin-man/AP

Завершение многолетнего присутствия

В заявлении Министерство иностранных дел Сирии говорится, что силы международной коалиции во главе с США окончательно покинули территорию страны после выполнения ключевых задач. Речь идет, прежде всего, о борьбе с террористической группировкой Исламское государство, деятельность которой запрещена во многих странах.

По оценке Дамаска, решение Вашингтона стало логичным итогом изменения ситуации в регионе. Условия, которые ранее требовали присутствия американских военных, больше не актуальны в прежнем виде.

Изменение баланса сил

Сирийские власти подчеркивают, что за годы конфликта произошли серьезные трансформации. Угроза со стороны радикальных группировок, в том числе ИГ, значительно снизилась, а государственные институты укрепили свои позиции.

В Сирия считают, что страна теперь способна самостоятельно координировать усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом. При этом Дамаск не исключает взаимодействия с международным сообществом, но уже на иных условиях.

Передача объектов и координация

Особое внимание в заявлении уделено процессу передачи инфраструктуры. Все военные объекты, ранее использовавшиеся коалицией, перешли под контроль сирийской армии.

Как отмечается, процесс был организован с соблюдением повышенных мер безопасности и проходил при полной координации между сирийской стороной и американскими военными. Это позволило избежать инцидентов и обеспечить контролируемый переход управления.

Новый этап для Сирии

Вывод американских сил может означать начало нового этапа для страны и всего региона. Власти Сирии рассчитывают усилить внутренний контроль и укрепить суверенитет, делая ставку на собственные ресурсы.

При этом эксперты отмечают, что уход США неизбежно повлияет на баланс сил на Ближнем Востоке и может изменить расстановку влияния между ключевыми игроками.

Таким образом, завершение миссии коалиции фиксирует не только военный итог многолетней операции, но и открывает новую фазу геополитической динамики вокруг Сирии.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь