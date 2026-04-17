США вывели все свои войска из Сирии

США и их союзники по международной коалиции полностью завершили вывод войск с территории Сирии, заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Lee Jin-man/AP

Завершение многолетнего присутствия

В заявлении Министерство иностранных дел Сирии говорится, что силы международной коалиции во главе с США окончательно покинули территорию страны после выполнения ключевых задач. Речь идет, прежде всего, о борьбе с террористической группировкой Исламское государство, деятельность которой запрещена во многих странах.

По оценке Дамаска, решение Вашингтона стало логичным итогом изменения ситуации в регионе. Условия, которые ранее требовали присутствия американских военных, больше не актуальны в прежнем виде.

Изменение баланса сил

Сирийские власти подчеркивают, что за годы конфликта произошли серьезные трансформации. Угроза со стороны радикальных группировок, в том числе ИГ, значительно снизилась, а государственные институты укрепили свои позиции.

В Сирия считают, что страна теперь способна самостоятельно координировать усилия по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом. При этом Дамаск не исключает взаимодействия с международным сообществом, но уже на иных условиях.

Передача объектов и координация

Особое внимание в заявлении уделено процессу передачи инфраструктуры. Все военные объекты, ранее использовавшиеся коалицией, перешли под контроль сирийской армии.

Как отмечается, процесс был организован с соблюдением повышенных мер безопасности и проходил при полной координации между сирийской стороной и американскими военными. Это позволило избежать инцидентов и обеспечить контролируемый переход управления.

Новый этап для Сирии

Вывод американских сил может означать начало нового этапа для страны и всего региона. Власти Сирии рассчитывают усилить внутренний контроль и укрепить суверенитет, делая ставку на собственные ресурсы.

При этом эксперты отмечают, что уход США неизбежно повлияет на баланс сил на Ближнем Востоке и может изменить расстановку влияния между ключевыми игроками.

Таким образом, завершение миссии коалиции фиксирует не только военный итог многолетней операции, но и открывает новую фазу геополитической динамики вокруг Сирии.