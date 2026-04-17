«Дело не в пиве»: врач раскрыла настоящую причину роста живота у мужчин

Врач-эндокринолог объяснила, что так называемый «пивной живот» у мужчин далеко не всегда связан с употреблением пива и чаще формируется из-за образа жизни и питания, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Что на самом деле называют «пивным животом»

Распространённое выражение «пивной живот» не отражает медицинскую реальность, отмечают специалисты. Как пояснила эндокринолог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова, кандидат медицинских наук Дина Реброва, речь чаще всего идёт о висцеральном, или абдоминальном, ожирении — состоянии, при котором жир накапливается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов.

По словам врача, подобный тип отложения жира действительно чаще встречается у мужчин, однако его причины значительно шире, чем просто употребление пива или других алкогольных напитков.

Почему у мужчин живот растёт быстрее

Специалист подчёркивает, что у мужчин организм физиологически склонен к накоплению жира в области живота, тогда как у женщин лишние килограммы чаще распределяются по бедрам, ягодицам и голеням.

Однако ключевую роль играют не генетические особенности, а образ жизни. Основными факторами развития абдоминального ожирения являются низкая физическая активность и несбалансированное питание.

В последние годы, отмечает врач, многие мужчины ведут малоподвижный образ жизни, чаще передвигаются на автомобиле, редко занимаются спортом и нередко совмещают поздние ужины с калорийной пищей.

Поздние ужины и замедленный метаболизм

Особое внимание эндокринолог обращает на режим питания. После 20–21 часа вечера обмен веществ естественным образом замедляется, а уровень физической активности снижается до минимума.

В результате избыток калорий, особенно из жирной и жареной пищи, легче откладывается в виде жировых запасов в области живота. Кроме того, такая нагрузка может дополнительно влиять на печень и общее состояние обмена веществ.

Калории в напитках: скрытая проблема

Отдельно специалист отмечает, что на набор веса влияют не только продукты, но и напитки. Даже безалкогольное пиво, вопреки распространённому мнению, имеет относительно невысокую калорийность — около 30 килокалорий на 100 граммов.

Для сравнения, кефир средней жирности содержит примерно 50 килокалорий на 100 граммов. Соки и молоко также могут иметь сопоставимую энергетическую ценность, что делает их потенциальным источником «скрытых» калорий при регулярном и неконтролируемом употреблении.

Что помогает сохранить талию

По словам врача, для профилактики абдоминального ожирения достаточно соблюдать базовые принципы здорового образа жизни.

В рационе стоит отдавать предпочтение более лёгким и питательным продуктам, таким как постное мясо, овощи, фрукты и морепродукты при отсутствии противопоказаний. Они могут заменить более калорийные жареные закуски и жирные блюда.

Также важно контролировать общий суточный калораж, включая калории из напитков, и не допускать систематического переедания, особенно в вечернее время.

Не менее значимым фактором остаётся физическая активность, которая помогает поддерживать нормальный обмен веществ и снижает риск накопления висцерального жира.

Сколько пива действительно допустимо

Эксперт уточняет, что при отсутствии противопоказаний умеренное потребление безалкогольного пива не представляет угрозы для фигуры. Речь идёт примерно о 0,5 литра в неделю для мужчин и 0,3 литра для женщин.

Однако ключевым остаётся принцип умеренности: именно регулярный избыток калорий и малоподвижность, а не отдельные продукты, формируют избыточный вес в области живота.