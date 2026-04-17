В Турции готовят один из самых жестких антитабачных законов в мире: штрафы до 200 тысяч евро

В Turkey обсуждают масштабную реформу антитабачного законодательства, предусматривающую поэтапный запрет табака и штрафы до 200 тысяч евро за нарушение новых правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.
Власти Turkey готовят радикальное ужесточение законодательства в сфере оборота табачной продукции. Согласно обсуждаемому законопроекту, страна может полностью отказаться от производства, импорта и продажи табака к 2040 году.
Инициатива рассматривается как одна из самых жестких антитабачных мер в мире и направлена на долгосрочное снижение уровня курения среди населения.
По данным турецких СМИ, документ разработан представителями правящей Партии справедливости и развития (AKP) и уже вызвал активную общественную дискуссию.
Законопроект предусматривает постепенное введение ограничений, чтобы адаптировать общество и бизнес к новым правилам.
На первом этапе под запрет могут попасть курение в общественных местах, включая открытые зоны кафе и ресторанов. Также ограничения планируется распространить на территории учебных заведений, медицинских учреждений и религиозных объектов.
Фактически речь идет о расширении зон, полностью свободных от табака, что значительно усилит действующие нормы антитабачного контроля.
Отдельное внимание в реформе уделяется расширению понятия табачной продукции. Под регулирование могут попасть не только традиционные сигареты, но и альтернативные никотиновые устройства.
В список потенциально запрещенных изделий входят электронные сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака, а также продукция с синтетическим и органическим никотином.
Таким образом, законопроект охватывает весь спектр современных форм потребления никотина, включая те, которые ранее считались менее вредной альтернативой.
Одной из самых резонансных частей инициативы стали санкции за нарушение новых правил. Предлагается ввести штрафы от 1 до 10 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 20–200 тысячам евро.
Помимо денежных взысканий, рассматриваются и дополнительные меры воздействия. В частности, для бизнеса может быть предусмотрен отзыв лицензий на торговлю.
Таким образом, под удар попадают не только частные лица, но и компании, работающие в сфере продажи и распространения табачной продукции.
Отдельно обсуждается вопрос контроля за соблюдением закона со стороны иностранных граждан. Согласно проекту, туристы и частные лица также могут подпасть под административные штрафы за хранение, покупку или ввоз табачной продукции.
Это может существенно изменить правила пребывания курящих путешественников в стране и усилить контроль на границах и в местах массового отдыха.
Несмотря на широкий общественный резонанс, документ пока находится на стадии обсуждения и не вступил в силу. Власти продолжают анализировать возможные последствия реформы для экономики, туризма и внутреннего рынка.
Параллельно тема активно обсуждается в турецких и международных СМИ, включая Hürriyet и Kazinform, а также зарубежные издания, такие как BILD.
