Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.04.2026, 08:06

В Турции готовят один из самых жестких антитабачных законов в мире: штрафы до 200 тысяч евро

Новости Мира

В Turkey обсуждают масштабную реформу антитабачного законодательства, предусматривающую поэтапный запрет табака и штрафы до 200 тысяч евро за нарушение новых правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: кадр YouTube

Масштабная антитабачная реформа: курс на полный запрет к 2040 году

Власти Turkey готовят радикальное ужесточение законодательства в сфере оборота табачной продукции. Согласно обсуждаемому законопроекту, страна может полностью отказаться от производства, импорта и продажи табака к 2040 году.

Инициатива рассматривается как одна из самых жестких антитабачных мер в мире и направлена на долгосрочное снижение уровня курения среди населения.

По данным турецких СМИ, документ разработан представителями правящей Партии справедливости и развития (AKP) и уже вызвал активную общественную дискуссию.

Поэтапные ограничения: от общественных мест до полного запрета

Законопроект предусматривает постепенное введение ограничений, чтобы адаптировать общество и бизнес к новым правилам.

На первом этапе под запрет могут попасть курение в общественных местах, включая открытые зоны кафе и ресторанов. Также ограничения планируется распространить на территории учебных заведений, медицинских учреждений и религиозных объектов.

Фактически речь идет о расширении зон, полностью свободных от табака, что значительно усилит действующие нормы антитабачного контроля.

Под запрет попадут не только сигареты

Отдельное внимание в реформе уделяется расширению понятия табачной продукции. Под регулирование могут попасть не только традиционные сигареты, но и альтернативные никотиновые устройства.

В список потенциально запрещенных изделий входят электронные сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака, а также продукция с синтетическим и органическим никотином.

Таким образом, законопроект охватывает весь спектр современных форм потребления никотина, включая те, которые ранее считались менее вредной альтернативой.

Штрафы до 10 миллионов лир и жесткие меры для бизнеса

Одной из самых резонансных частей инициативы стали санкции за нарушение новых правил. Предлагается ввести штрафы от 1 до 10 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 20–200 тысячам евро.

Помимо денежных взысканий, рассматриваются и дополнительные меры воздействия. В частности, для бизнеса может быть предусмотрен отзыв лицензий на торговлю.

Таким образом, под удар попадают не только частные лица, но и компании, работающие в сфере продажи и распространения табачной продукции.

Ответственность для туристов и ограничения на ввоз

Отдельно обсуждается вопрос контроля за соблюдением закона со стороны иностранных граждан. Согласно проекту, туристы и частные лица также могут подпасть под административные штрафы за хранение, покупку или ввоз табачной продукции.

Это может существенно изменить правила пребывания курящих путешественников в стране и усилить контроль на границах и в местах массового отдыха.

Законопроект пока не принят

Несмотря на широкий общественный резонанс, документ пока находится на стадии обсуждения и не вступил в силу. Власти продолжают анализировать возможные последствия реформы для экономики, туризма и внутреннего рынка.

Параллельно тема активно обсуждается в турецких и международных СМИ, включая Hürriyet и Kazinform, а также зарубежные издания, такие как BILD.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь