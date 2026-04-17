В Турции готовят один из самых жестких антитабачных законов в мире: штрафы до 200 тысяч евро

В Turkey обсуждают масштабную реформу антитабачного законодательства, предусматривающую поэтапный запрет табака и штрафы до 200 тысяч евро за нарушение новых правил, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Масштабная антитабачная реформа: курс на полный запрет к 2040 году

Власти Turkey готовят радикальное ужесточение законодательства в сфере оборота табачной продукции. Согласно обсуждаемому законопроекту, страна может полностью отказаться от производства, импорта и продажи табака к 2040 году.

Инициатива рассматривается как одна из самых жестких антитабачных мер в мире и направлена на долгосрочное снижение уровня курения среди населения.

По данным турецких СМИ, документ разработан представителями правящей Партии справедливости и развития (AKP) и уже вызвал активную общественную дискуссию.

Поэтапные ограничения: от общественных мест до полного запрета

Законопроект предусматривает постепенное введение ограничений, чтобы адаптировать общество и бизнес к новым правилам.

На первом этапе под запрет могут попасть курение в общественных местах, включая открытые зоны кафе и ресторанов. Также ограничения планируется распространить на территории учебных заведений, медицинских учреждений и религиозных объектов.

Фактически речь идет о расширении зон, полностью свободных от табака, что значительно усилит действующие нормы антитабачного контроля.

Под запрет попадут не только сигареты

Отдельное внимание в реформе уделяется расширению понятия табачной продукции. Под регулирование могут попасть не только традиционные сигареты, но и альтернативные никотиновые устройства.

В список потенциально запрещенных изделий входят электронные сигареты, вейпы, кальяны, системы нагревания табака, а также продукция с синтетическим и органическим никотином.

Таким образом, законопроект охватывает весь спектр современных форм потребления никотина, включая те, которые ранее считались менее вредной альтернативой.

Штрафы до 10 миллионов лир и жесткие меры для бизнеса

Одной из самых резонансных частей инициативы стали санкции за нарушение новых правил. Предлагается ввести штрафы от 1 до 10 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 20–200 тысячам евро.

Помимо денежных взысканий, рассматриваются и дополнительные меры воздействия. В частности, для бизнеса может быть предусмотрен отзыв лицензий на торговлю.

Таким образом, под удар попадают не только частные лица, но и компании, работающие в сфере продажи и распространения табачной продукции.

Ответственность для туристов и ограничения на ввоз

Отдельно обсуждается вопрос контроля за соблюдением закона со стороны иностранных граждан. Согласно проекту, туристы и частные лица также могут подпасть под административные штрафы за хранение, покупку или ввоз табачной продукции.

Это может существенно изменить правила пребывания курящих путешественников в стране и усилить контроль на границах и в местах массового отдыха.

Законопроект пока не принят

Несмотря на широкий общественный резонанс, документ пока находится на стадии обсуждения и не вступил в силу. Власти продолжают анализировать возможные последствия реформы для экономики, туризма и внутреннего рынка.

Параллельно тема активно обсуждается в турецких и международных СМИ, включая Hürriyet и Kazinform, а также зарубежные издания, такие как BILD.