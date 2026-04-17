Назван гонорар Милоша Биковича за один съемочный день

Стало известно, что гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день достигает 2 млн рублей. Об этом сообщает, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Гонорар сербского актера Милоша Биковича в России может достигать 2 миллионов рублей за одну 12-часовую смену на съемочной площадке.

Отмечается, что актер востребован в проектах разного формата — от телевизионных сериалов до полнометражных фильмов.

Условия работы и дополнительные расходы

По данным источника, в контрактных условиях отдельно оговаривается вопрос налоговых выплат. Продюсерские компании, сотрудничающие с актером, должны дополнительно учитывать налоговую нагрузку.

В частности, речь идет о том, что помимо основной ставки за съемочный день, заказчик обязан покрывать и 13% от ожидаемого дохода в виде налоговых отчислений.

Плотный график и высокая востребованность

Сообщается, что график Милоша Биковича расписан на длительный период вперед. Из-за высокой занятости он не может приступить к новым проектам в короткие сроки — ожидание начала съемок может составлять до шести месяцев после подачи заявки.

Менеджмент актера при этом отдает предпочтение крупным проектам: полнометражным фильмам и масштабным сериалам с сильной творческой командой.

Карьера и известные роли

Милош Бикович начал карьеру в России в 2014 году после участия в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар».

В 2021 году актер получил российское гражданство. Широкую популярность ему принесли роли в фильме «Холоп», где он сыграл Гришу, а также в сериале «Магомаев».