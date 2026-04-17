Внук Кастро отправил Трампу секретное письмо. Куба готовится к вторжению США, за ней уже следят БПЛА

Гавана попыталась напрямую обратиться к Дональду Трампу, передав секретное письмо через частного посредника. Однако послание было перехвачено в США, а на фоне жестких заявлений Вашингтона напряженность вокруг Кубы продолжает нарастать, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Попытка тайного диалога

Кубинские власти предприняли нестандартный шаг, пытаясь установить прямой контакт с президентом США Дональд Трамп, минуя традиционные дипломатические каналы. По данным The Wall Street Journal, инициатором выступил внук Рауль Кастро — Рауль Родригес Кастро.

Для доставки послания был выбран частный предприниматель Роберто Карлос Чамисо Гонсалес, связанный с туристическим бизнесом. Письмо, как утверждают источники, было оформлено по всем правилам дипломатической переписки и содержало официальную печать.

В документе предлагались шаги по нормализации отношений, включая инвестиционное сотрудничество и возможное смягчение санкционного режима. Одновременно в послании содержалось предупреждение: Куба готовится к потенциальному военному сценарию.

Письмо не дошло до адресата

Попытка передать документ завершилась неудачей. В аэропорту Майами посредник был остановлен сотрудниками американской таможенно-пограничной службы. Его отправили обратно на Кубу, а письмо изъяли.

Причины задержания официально не раскрываются. В Белом доме также не стали комментировать ситуацию, сославшись на ранее сделанные заявления президента по кубинскому вопросу.

По мнению аналитиков, в Гаване намеренно пытались обойти госсекретаря США Марко Рубио, известного своей жесткой позицией в отношении кубинских властей.

Риторика США становится жестче

На фоне этой истории Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений о Кубе. Он допустил, что после решения других внешнеполитических задач Вашингтон может переключить внимание на остров.

В своих выступлениях американский лидер называл Кубу «страной в упадке» и прямо намекал на возможность смены власти. В одном из заявлений он даже отметил, что для него было бы «честью» установить контроль над островом, не уточнив форму возможных действий.

Военные сценарии и активность БПЛА

По информации USA Today, Пентагон в закрытом режиме усиливает проработку различных сценариев, включая возможную военную операцию.

Официально в военном ведомстве такие сообщения называют гипотетическими, однако подчеркивают готовность действовать по приказу президента.

Дополнительное напряжение вызывает и активность разведки. По данным источников, стратегический беспилотник MQ-4C Triton совершал полеты вдоль побережья Кубы, включая районы Сантьяго-де-Куба и Гавана.

Реакция Кубы: готовность к обороне

Власти Кубы резко отреагировали на заявления из Вашингтона. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил о готовности к защите суверенитета в случае агрессии.

В Министерстве иностранных дел также подчеркнули, что страна внимательно следит за международной обстановкой и не исключает различных сценариев развития событий.

При этом в Гаване выразили надежду, что эскалации удастся избежать.

Россия поддерживает Кубу

На фоне обострения ситуации Россия заявила о поддержке Кубы. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает за право страны на самостоятельное развитие и готова продолжать оказывать помощь.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия не намерена сокращать свое присутствие в регионе, несмотря на давление со стороны США.

Дополнительным сигналом стала поставка энергоресурсов: российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу крупную партию нефти в качестве гуманитарной помощи.

Контекст: кризис и поиск выхода

Попытка наладить прямой контакт с Вашингтоном происходит на фоне глубокого экономического кризиса на Кубе, который называют одним из самых тяжелых за последние десятилетия.

Именно это, по мнению экспертов, могло подтолкнуть руководство страны к неформальным и рискованным шагам в дипломатии. Однако провал миссии с письмом и ужесточение риторики США лишь усиливают неопределенность вокруг будущего отношений между двумя странами.