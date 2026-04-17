Дорогие ноутбуки оказались с неожиданным недостатком, который раздражает пользователей

Современные дорогие ноутбуки всё чаще лишаются привычных разъёмов, что вызывает недовольство пользователей и экспертов. Об этом говорится в материале PCWorld, где назвали одну из ключевых проблем современных устройств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Unsplash

Журналисты технологического издания PCWorld обратили внимание на тенденцию, которая всё заметнее проявляется в сегменте премиальных ноутбуков: производители постепенно сокращают количество физических разъёмов.

По мнению обозревателей, это становится одной из главных проблем современных устройств, особенно на фоне роста их стоимости. Пользователи, заплатившие тысячи долларов за флагманские модели, нередко сталкиваются с тем, что в них отсутствуют даже базовые порты для подключения периферии.

Критика подхода производителей

Обозреватель PCWorld Крис Хоффман отметил, что ситуация выглядит парадоксально: чем дороже ноутбук, тем меньше у него возможностей для проводного подключения.

Он подчеркнул, что в некоторых случаях покупатели не могут подключить ни внешние мониторы, ни проводные наушники без дополнительных переходников.

По его словам, складывается впечатление, что производители готовы жертвовать функциональностью ради дизайна и минималистичного корпуса, даже если это ухудшает пользовательский опыт.

Примеры флагманских моделей без разъёмов

В качестве примера приводится модель Dell 16 Premium, стоимость которой составляет около 3199 долларов (примерно 244 тысячи рублей). Несмотря на премиальный статус, ноутбук не оснащён портами HDMI и USB-A, которые до сих пор широко используются пользователями.

Другой пример — Lenovo Yoga Slim 9i 14. Его цена достигает примерно 1899 долларов (около 145 тысяч рублей), однако устройство поставляется без привычных USB-C портов, что вызывает ещё больше вопросов к его универсальности.

Такие решения, по мнению экспертов, делают использование ноутбуков менее удобным и вынуждают пользователей дополнительно приобретать адаптеры и док-станции.

Дизайн против практичности

В материале PCWorld подчёркивается, что современная индустрия ноутбуков всё чаще следует принципу приоритета дизайна над функциональностью. Тонкие корпуса, минималистичный внешний вид и лёгкость становятся важнее практических возможностей устройства.

Крис Хоффман сравнил текущую тенденцию с ситуацией, когда несколько лет назад производители массово стремились уменьшить рамки экранов, даже если это не всегда улучшало удобство использования.

По его мнению, аналогичный подход сейчас применяется и к портам: производители стремятся к визуальной «чистоте», но в итоге ограничивают пользователей в базовых сценариях работы.

Итог тенденции

Эксперты отмечают, что рынок ноутбуков постепенно смещается в сторону эстетики и компактности, однако это происходит за счёт функциональности. В результате пользователи всё чаще вынуждены адаптироваться к ограничениям устройств, несмотря на их высокую стоимость.