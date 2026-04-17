«Это только начало»: ученые объяснили, почему появление комаров — плохой знак

Исландия, долгое время считавшаяся единственной арктической страной без комаров, столкнулась с неожиданным явлением — появлением этих насекомых. Ученые называют это признаком более глубоких климатических сдвигов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stock.adobe.com

Регион без комаров больше не существует

На протяжении десятилетий Исландия оставалась уникальной территорией, где отсутствовали комары. Однако в 2025 году ученые впервые зафиксировали их появление к северу от Рейкьявик.

Исследование, опубликованное в журнале Science, рассматривает этот факт не как случайность, а как симптом масштабных экологических изменений, происходящих в Арктике.

Арктика нагревается быстрее остального мира

По данным ученых, арктический регион прогревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты. Это приводит к заметным изменениям природных условий.

Среди ключевых факторов: более раннее таяние снега, увеличение продолжительности теплого сезона и рост числа природных нарушений, включая пожары. В совокупности эти процессы формируют благоприятную среду для расселения насекомых, которые ранее не могли выживать в столь суровом климате.

Насекомые как индикатор климатических процессов

Комары — лишь один из примеров более широкой трансформации экосистем. В Арктике обитает множество членистоногих, включая насекомых и пауков, которые играют важную роль в природных цепочках.

Они участвуют в опылении растений, разложении органических веществ и служат источником пищи для многих животных. При этом такие организмы крайне чувствительны к изменениям окружающей среды, поэтому их распространение может служить своеобразным индикатором климатических сдвигов.

Уже заметное влияние на животных

Изменения климата начинают отражаться на поведении и выживаемости арктических видов.

У птиц нарушается синхронизация между моментом вылупления птенцов и появлением насекомых, которыми они питаются. Это снижает шансы на выживание потомства.

Северные олени и карибу сталкиваются с увеличением числа паразитов и кровососущих насекомых. Это ухудшает их физическое состояние и негативно влияет на способность к размножению.

Угроза для тундры и климата

Дополнительную опасность представляют вспышки насекомых-вредителей. Они способны уничтожать растительность тундры, что запускает цепную реакцию изменений.

Снижение растительного покрова влияет на отражающую способность поверхности и температуру почвы. В результате ускоряется таяние вечной мерзлоты и высвобождение парниковых газов, что, в свою очередь, усиливает глобальное потепление.

Человеческий фактор усиливает риски

Ситуацию усугубляет рост активности человека в арктическом регионе. Развитие судоходства, туризма и инфраструктуры открывает новые пути для перемещения видов.

Это облегчает распространение насекомых и других организмов, которые раньше были ограничены природными барьерами. Появление комаров в Исландии ученые рассматривают как один из первых сигналов таких процессов.

Отсутствие мониторинга и необходимость срочных мер

Несмотря на масштаб происходящих изменений, системный мониторинг членистоногих в Арктике практически отсутствует.

Ученые подчеркивают, что без координированных международных наблюдений невозможно точно оценить динамику процессов и своевременно реагировать на угрозы, включая распространение заболеваний.

В качестве одного из решений предлагается создание единой системы наблюдений при участии Арктический совет и программ мониторинга биоразнообразия. Важную роль в этом могут сыграть и местные сообщества, уже фиксирующие изменения в окружающей среде.

Не просто случайность, а предупреждение

Исследователи сходятся во мнении, что появление комаров — это не курьез, а серьезный сигнал.

Речь идет не только о расширении ареала одного вида, а о глубинных трансформациях всей экосистемы Арктики. По словам ученых, ключевой вопрос сегодня заключается не в том, произойдут ли дальнейшие изменения, а в том, удастся ли человечеству вовремя их заметить и минимизировать последствия.