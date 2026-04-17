Ученые раскрыли, какие сны посещают людей перед смертью

Итальянские ученые выяснили, какие сны чаще всего видят люди в последние дни жизни. Исследование показало повторяющиеся образы и характерные сценарии, которые фиксируются у пациентов в терминальной стадии заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Итальянские исследователи из центра Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia в Реджо-Эмилии изучили особенности сновидений у людей, находящихся в конце жизни. Работа основана на опросе более 200 специалистов паллиативной помощи, которые ежедневно наблюдают за состоянием тяжелобольных пациентов.
Медики и психологи рассказали, какие сюжеты чаще всего повторяются в снах умирающих людей.
Одним из самых распространенных сценариев стали сны, в которых пациенты видят умерших родственников и знакомых.
По словам специалистов, такие сновидения часто воспринимаются как символическое «воссоединение» с близкими людьми.
В одном из случаев пациентка рассказывала, что ей приснился покойный супруг, который сообщил, что уже ждет ее. Подобные истории, как отмечают исследователи, повторяются у разных пациентов независимо от возраста и диагноза.
Второй устойчивый мотив — символические образы перехода.
Пациенты описывали ярко освещенные двери, бесконечные лестницы, тоннели и другие визуальные элементы, связанные с переходом в неизвестное пространство. В отдельных случаях фигурировали необычные символы, например белые лошади на берегу океана.
Исследователи отмечают, что такие сновидения могут отражать психологическое принятие происходящего и осмысление неизвестности.
Не все сновидения носили спокойный характер. Часть пациентов сообщала о тревожных и пугающих образах, включая искаженные лица и агрессивные фигуры.
В некоторых случаях во сне появлялись образы близких людей, которые воспринимались как угрожающие или отталкивающие.
По мнению специалистов, подобные сны могут быть связаны с внутренним страхом, эмоциональным напряжением или сопротивлением неизбежным изменениям.
Ученые подчеркивают, что обсуждение сновидений помогает пациентам выражать эмоции, которые сложно передать словами.
Это, по их словам, облегчает психологическое состояние и позволяет врачам лучше понимать внутренние переживания тяжелобольных людей.
Исследователи считают, что подобные данные важны для развития паллиативной помощи и более внимательного подхода к пациентам в конце жизни.
Специалисты отмечают, что выявленные закономерности не имеют мистического объяснения. Сновидения рассматриваются как часть сложных психологических процессов, связанных с тяжелым состоянием организма и осознанием приближающегося конца жизни.
