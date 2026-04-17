17.04.2026, 18:43

Ученые раскрыли, какие сны посещают людей перед смертью

Новости Мира 0 519

Итальянские ученые выяснили, какие сны чаще всего видят люди в последние дни жизни. Исследование показало повторяющиеся образы и характерные сценарии, которые фиксируются у пациентов в терминальной стадии заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Итальянские исследователи из центра Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia в Реджо-Эмилии изучили особенности сновидений у людей, находящихся в конце жизни. Работа основана на опросе более 200 специалистов паллиативной помощи, которые ежедневно наблюдают за состоянием тяжелобольных пациентов.

Медики и психологи рассказали, какие сюжеты чаще всего повторяются в снах умирающих людей.

Встречи с ушедшими близкими

Одним из самых распространенных сценариев стали сны, в которых пациенты видят умерших родственников и знакомых.

По словам специалистов, такие сновидения часто воспринимаются как символическое «воссоединение» с близкими людьми.

В одном из случаев пациентка рассказывала, что ей приснился покойный супруг, который сообщил, что уже ждет ее. Подобные истории, как отмечают исследователи, повторяются у разных пациентов независимо от возраста и диагноза.

Образы перехода и света

Второй устойчивый мотив — символические образы перехода.

Пациенты описывали ярко освещенные двери, бесконечные лестницы, тоннели и другие визуальные элементы, связанные с переходом в неизвестное пространство. В отдельных случаях фигурировали необычные символы, например белые лошади на берегу океана.

Исследователи отмечают, что такие сновидения могут отражать психологическое принятие происходящего и осмысление неизвестности.

Тревожные сны и кошмары

Не все сновидения носили спокойный характер. Часть пациентов сообщала о тревожных и пугающих образах, включая искаженные лица и агрессивные фигуры.

В некоторых случаях во сне появлялись образы близких людей, которые воспринимались как угрожающие или отталкивающие.

По мнению специалистов, подобные сны могут быть связаны с внутренним страхом, эмоциональным напряжением или сопротивлением неизбежным изменениям.

Значение наблюдений для медицины

Ученые подчеркивают, что обсуждение сновидений помогает пациентам выражать эмоции, которые сложно передать словами.

Это, по их словам, облегчает психологическое состояние и позволяет врачам лучше понимать внутренние переживания тяжелобольных людей.

Исследователи считают, что подобные данные важны для развития паллиативной помощи и более внимательного подхода к пациентам в конце жизни.

Научный контекст

Специалисты отмечают, что выявленные закономерности не имеют мистического объяснения. Сновидения рассматриваются как часть сложных психологических процессов, связанных с тяжелым состоянием организма и осознанием приближающегося конца жизни.

