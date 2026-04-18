18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.04.2026, 20:05

Опасный коридор снова работает: Иран снял ограничения для судов

Новости Мира 0 428

Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства. Проход судов будет осуществляться по согласованному маршруту на период действия режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press
Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Иран заявил о возобновлении движения торговых судов через Ормузский пролив. Решение связано с действующим режимом прекращения огня между Израилем и Ливаном, который, по заявлению Тегерана, временно снижает уровень региональной напряженности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, отметив, что транзит будет организован по заранее согласованным маршрутам. Контроль за движением судов возложен на соответствующие структуры морского и портового управления страны.

Условия прохода и согласованные маршруты

По данным иранской стороны, движение коммерческих судов через стратегический пролив разрешено только в рамках утвержденной схемы навигации. Маршруты были разработаны Организацией портов и морского транспорта Ирана с учетом рисков безопасности.

Власти ранее предупреждали экипажи о необходимости координации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Это объяснялось угрозой возможного использования противокорабельных мин в акватории пролива.

Стратегическое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив остается одним из ключевых мировых морских маршрутов: через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые ограничения движения в этом районе традиционно оказывают влияние на глобальные энергетические рынки.

Ранее Иран заявлял о приостановке торгового судоходства через пролив на фоне эскалации в регионе и военных действий, связанных с участием США и Израиля. Тогда же обсуждались альтернативные маршруты для обхода потенциально опасных участков.

Контекст региональной напряженности

Решение об открытии пролива совпало с началом десятидневного перемирия между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу 17 апреля. О нем ранее сообщил президент США Дональд Трамп после переговорного процесса, проходившего в Вашингтоне при участии сторон конфликта.

Несмотря на объявленное прекращение огня, стороны уже обменялись взаимными обвинениями в нарушениях договоренностей, что сохраняет неопределенность в регионе.

Возможные последствия для мирового рынка

Возобновление судоходства через Ормузский пролив может снизить краткосрочные риски для глобальных поставок энергоресурсов. Однако эксперты отмечают, что ситуация остается зависимой от политической динамики и устойчивости перемирия.

Любая новая эскалация в регионе способна вновь повлиять на стабильность транзита через один из самых важных морских коридоров мира.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

