Астероид «Бог хаоса» направляется к Земле: что произойдет при сближении в 2029 году

В 2029 году к Земле приблизится крупный астероид Апофис, известный как «Бог хаоса». Он пройдет на рекордно малом расстоянии, сопоставимом с орбитами некоторых спутников, но угрозы столкновения нет. Ученые считают событие уникальным для научных наблюдений и изучения космических объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NASA.

Фото pixabay.com

Астероид Апофис, получивший неофициальное название «Бог хаоса», приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. По данным NASA, небесное тело пройдет на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности планеты, что считается крайне малым по космическим меркам.

Диаметр астероида составляет примерно 340 метров, что делает его одним из крупнейших известных околоземных объектов. При этом специалисты подчеркивают, что риска столкновения с Землей в момент сближения нет.

Апофис был открыт в 2004 году и ранее считался потенциально опасным объектом, однако дальнейшие расчеты уточнили его траекторию и исключили угрозу как минимум на ближайшие десятилетия.

Ученые отмечают, что столь близкое прохождение астероида станет редким и ценным событием для науки. Оно позволит наблюдать за изменениями движения и поведения космического тела под воздействием гравитации Земли.

По оценкам специалистов, в момент сближения возможно изменение вращения астероида и его орбиты. Это естественный процесс, который помогает ученым лучше изучить структуру и физические свойства подобных объектов.

За Апофисом будут внимательно следить международные научные организации, включая космические агентства США и Европы. Полученные данные планируется использовать для дальнейших исследований и совершенствования систем планетарной защиты.