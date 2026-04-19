18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 10:00

Астероид «Бог хаоса» направляется к Земле: что произойдет при сближении в 2029 году

Новости Мира

В 2029 году к Земле приблизится крупный астероид Апофис, известный как «Бог хаоса». Он пройдет на рекордно малом расстоянии, сопоставимом с орбитами некоторых спутников, но угрозы столкновения нет. Ученые считают событие уникальным для научных наблюдений и изучения космических объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NASA.

Фото pixabay.com

Астероид Апофис, получивший неофициальное название «Бог хаоса», приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. По данным NASA, небесное тело пройдет на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности планеты, что считается крайне малым по космическим меркам.

Диаметр астероида составляет примерно 340 метров, что делает его одним из крупнейших известных околоземных объектов. При этом специалисты подчеркивают, что риска столкновения с Землей в момент сближения нет.

Апофис был открыт в 2004 году и ранее считался потенциально опасным объектом, однако дальнейшие расчеты уточнили его траекторию и исключили угрозу как минимум на ближайшие десятилетия.

Ученые отмечают, что столь близкое прохождение астероида станет редким и ценным событием для науки. Оно позволит наблюдать за изменениями движения и поведения космического тела под воздействием гравитации Земли.

По оценкам специалистов, в момент сближения возможно изменение вращения астероида и его орбиты. Это естественный процесс, который помогает ученым лучше изучить структуру и физические свойства подобных объектов.

За Апофисом будут внимательно следить международные научные организации, включая космические агентства США и Европы. Полученные данные планируется использовать для дальнейших исследований и совершенствования систем планетарной защиты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

