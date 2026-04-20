Лицо как пароль больше не работает: тревожные результаты тестов Android

Технология распознавания лица на Android-устройствах оказалась менее надежной, чем ожидалось — в ряде случаев смартфоны можно разблокировать обычной фотографией владельца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Лабораторные испытания, проведенные организацией Which?, показали системные ограничения технологии распознавания лиц на Android-смартфонах. В ходе исследования специалисты проверили десятки устройств и пришли к выводу: значительная часть моделей остается уязвимой для простого способа обхода защиты.
С октября 2022 года эксперты протестировали 208 смартфонов. В результате в 64% случаев — это 133 устройства — разблокировка срабатывала при использовании обычного напечатанного изображения владельца.
Анализ динамики показал, что проблема не является новой, но остается актуальной. Наиболее высокий уровень уязвимости был зафиксирован в 2024 году — тогда доля смартфонов, которые можно было обмануть фотографией, достигла 72%.
В 2025 году ситуация несколько улучшилась: показатель снизился до 63%. Однако эксперты подчеркивают, что прогресс остается медленным, а сама технология в большинстве устройств все еще не обеспечивает достаточного уровня безопасности.
Основная причина уязвимости кроется в типе используемой технологии. В устройствах начального и среднего ценового сегмента применяется базовое 2D-распознавание лица. Оно анализирует изображение с фронтальной камеры и не способно отличить реальное лицо от его фотографии.
Именно такие решения чаще всего и становятся «слабым звеном» в системе защиты данных пользователя.
В тестировании участвовали устройства ведущих производителей, включая Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus и Nothing.
Результаты показали, что даже у известных брендов защита реализована неравномерно. Например, более новая линейка Samsung Galaxy S26 успешно прошла испытания, тогда как устройства предыдущего поколения Galaxy S25 оказались уязвимыми.
Наиболее защищенными остаются решения с трехмерным сканированием лица. К таким технологиям относится Face ID от Apple, а также аналогичные разработки в премиальных смартфонах других брендов.
Отдельно выделяются устройства Google серии Pixel. В них используется усовершенствованная 2D-система с элементами машинного обучения, которая соответствует требованиям для проведения финансовых операций и демонстрирует более высокий уровень надежности.
Сами компании частично признают ограничения технологии. Так, производители, включая Honor и Motorola, рассматривают распознавание лица скорее как инструмент удобства, а не полноценной защиты.
Пользователям рекомендуют дополнительно использовать PIN-код или сканер отпечатка пальца для защиты конфиденциальных данных и доступа к финансовым сервисам.
