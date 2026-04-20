Лицо как пароль больше не работает: тревожные результаты тестов Android

Технология распознавания лица на Android-устройствах оказалась менее надежной, чем ожидалось — в ряде случаев смартфоны можно разблокировать обычной фотографией владельца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Масштабная проверка выявила проблему

Лабораторные испытания, проведенные организацией Which?, показали системные ограничения технологии распознавания лиц на Android-смартфонах. В ходе исследования специалисты проверили десятки устройств и пришли к выводу: значительная часть моделей остается уязвимой для простого способа обхода защиты.

С октября 2022 года эксперты протестировали 208 смартфонов. В результате в 64% случаев — это 133 устройства — разблокировка срабатывала при использовании обычного напечатанного изображения владельца.

Пик уязвимости пришелся на 2024 год

Анализ динамики показал, что проблема не является новой, но остается актуальной. Наиболее высокий уровень уязвимости был зафиксирован в 2024 году — тогда доля смартфонов, которые можно было обмануть фотографией, достигла 72%.

В 2025 году ситуация несколько улучшилась: показатель снизился до 63%. Однако эксперты подчеркивают, что прогресс остается медленным, а сама технология в большинстве устройств все еще не обеспечивает достаточного уровня безопасности.

Бюджетные смартфоны — в зоне риска

Основная причина уязвимости кроется в типе используемой технологии. В устройствах начального и среднего ценового сегмента применяется базовое 2D-распознавание лица. Оно анализирует изображение с фронтальной камеры и не способно отличить реальное лицо от его фотографии.

Именно такие решения чаще всего и становятся «слабым звеном» в системе защиты данных пользователя.

Даже у крупных брендов есть проблемы

В тестировании участвовали устройства ведущих производителей, включая Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus и Nothing.

Результаты показали, что даже у известных брендов защита реализована неравномерно. Например, более новая линейка Samsung Galaxy S26 успешно прошла испытания, тогда как устройства предыдущего поколения Galaxy S25 оказались уязвимыми.

3D-технологии остаются более надежными

Наиболее защищенными остаются решения с трехмерным сканированием лица. К таким технологиям относится Face ID от Apple, а также аналогичные разработки в премиальных смартфонах других брендов.

Отдельно выделяются устройства Google серии Pixel. В них используется усовершенствованная 2D-система с элементами машинного обучения, которая соответствует требованиям для проведения финансовых операций и демонстрирует более высокий уровень надежности.

Производители советуют не полагаться только на лицо

Сами компании частично признают ограничения технологии. Так, производители, включая Honor и Motorola, рассматривают распознавание лица скорее как инструмент удобства, а не полноценной защиты.

Пользователям рекомендуют дополнительно использовать PIN-код или сканер отпечатка пальца для защиты конфиденциальных данных и доступа к финансовым сервисам.