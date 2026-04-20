20.04.2026, 07:39

В мире официально признали новый тип диабета

Новости Мира

Международные эксперты официально признали новый тип диабета, связанный с хроническим недоеданием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Международная федерация диабета (International Diabetes Federation, IDF) заявила о признании пятого типа диабета, существование которого ранее десятилетиями оставалось предметом научных споров. Организация также обратилась к Всемирной организации здравоохранения с призывом включить данное заболевание в международную классификацию болезней.

Речь идет о форме диабета, которая развивается на фоне длительного дефицита питания и традиционно не относилась ни к первому, ни ко второму типу заболевания.

Болезнь, которую «забыли» на десятилетия

Впервые этот тип диабета был описан ещё в середине XX века — в 1955 году. Однако позже он оказался фактически исключён из медицинской классификации. В конце XX века Всемирная организация здравоохранения убрала его из перечня заболеваний из-за недостатка подтверждённых данных и разногласий в научном сообществе.

Теперь, спустя десятилетия, накопленные исследования позволили специалистам пересмотреть прежние выводы и вновь вернуться к этой категории диабета.

Где распространено заболевание и кого оно затрагивает

По оценкам экспертов, новый тип диабета может затрагивать до 25 миллионов человек по всему миру. Чаще всего он фиксируется в странах Азии и Африки, где сохраняется проблема хронического недоедания и ограниченного доступа к полноценному питанию.

Учёные подчёркивают, что речь идёт о социальной и медицинской проблеме, тесно связанной с уровнем жизни и качеством питания населения в отдельных регионах.

Чем отличается пятый тип диабета

В отличие от более известных форм диабета, новый тип развивается не из-за аутоиммунных нарушений или факторов образа жизни, а вследствие длительного дефицита питательных веществ.

Исследователи отмечают, что при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, однако чувствительность организма к нему сохраняется. Такой механизм делает болезнь принципиально отличной от диабета первого и второго типов.

Именно из-за этого пациенты нередко получают неверный диагноз, а стандартные схемы лечения оказываются неэффективными или даже потенциально опасными.

Ошибки диагностики и последствия для пациентов

Медики обращают внимание, что отсутствие официального признания долгое время мешало корректной диагностике. Пациентов с этим типом диабета часто лечили как при других формах заболевания, что не давало ожидаемого результата.

Эксперты подчёркивают, что корректное определение типа диабета имеет ключевое значение для выбора терапии и предотвращения осложнений.

Мнение специалистов и дальнейшие шаги

По словам исследователей, признание нового типа диабета может изменить подход к диагностике и лечению миллионов пациентов по всему миру.

«Понимание конкретного типа диабета крайне важно для выбора правильного лечения», — отметил исследователь Крейг Бил из Университета Эксетера.

В свою очередь, эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна подчеркнула, что заболевание встречается значительно чаще, чем считалось ранее, но долгое время оставалось без официального названия.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь