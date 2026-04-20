В мире официально признали новый тип диабета

Международные эксперты официально признали новый тип диабета, связанный с хроническим недоеданием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Международная федерация диабета (International Diabetes Federation, IDF) заявила о признании пятого типа диабета, существование которого ранее десятилетиями оставалось предметом научных споров. Организация также обратилась к Всемирной организации здравоохранения с призывом включить данное заболевание в международную классификацию болезней.

Речь идет о форме диабета, которая развивается на фоне длительного дефицита питания и традиционно не относилась ни к первому, ни ко второму типу заболевания.

Болезнь, которую «забыли» на десятилетия

Впервые этот тип диабета был описан ещё в середине XX века — в 1955 году. Однако позже он оказался фактически исключён из медицинской классификации. В конце XX века Всемирная организация здравоохранения убрала его из перечня заболеваний из-за недостатка подтверждённых данных и разногласий в научном сообществе.

Теперь, спустя десятилетия, накопленные исследования позволили специалистам пересмотреть прежние выводы и вновь вернуться к этой категории диабета.

Где распространено заболевание и кого оно затрагивает

По оценкам экспертов, новый тип диабета может затрагивать до 25 миллионов человек по всему миру. Чаще всего он фиксируется в странах Азии и Африки, где сохраняется проблема хронического недоедания и ограниченного доступа к полноценному питанию.

Учёные подчёркивают, что речь идёт о социальной и медицинской проблеме, тесно связанной с уровнем жизни и качеством питания населения в отдельных регионах.

Чем отличается пятый тип диабета

В отличие от более известных форм диабета, новый тип развивается не из-за аутоиммунных нарушений или факторов образа жизни, а вследствие длительного дефицита питательных веществ.

Исследователи отмечают, что при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, однако чувствительность организма к нему сохраняется. Такой механизм делает болезнь принципиально отличной от диабета первого и второго типов.

Именно из-за этого пациенты нередко получают неверный диагноз, а стандартные схемы лечения оказываются неэффективными или даже потенциально опасными.

Ошибки диагностики и последствия для пациентов

Медики обращают внимание, что отсутствие официального признания долгое время мешало корректной диагностике. Пациентов с этим типом диабета часто лечили как при других формах заболевания, что не давало ожидаемого результата.

Эксперты подчёркивают, что корректное определение типа диабета имеет ключевое значение для выбора терапии и предотвращения осложнений.

Мнение специалистов и дальнейшие шаги

По словам исследователей, признание нового типа диабета может изменить подход к диагностике и лечению миллионов пациентов по всему миру.

«Понимание конкретного типа диабета крайне важно для выбора правильного лечения», — отметил исследователь Крейг Бил из Университета Эксетера.

В свою очередь, эндокринолог Мередит Хокинс из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна подчеркнула, что заболевание встречается значительно чаще, чем считалось ранее, но долгое время оставалось без официального названия.