Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.04.2026, 09:25

Для чего добавляют монетку в воду с цветами и насколько это продлевает их жизнь

Новости Мира 0 348

Народный совет о том, что медная монета способна продлить жизнь срезанным цветам, имеет частичную научную основу, но в реальности работает далеко не так эффективно, как принято считать, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ch.pinterest.com
Фото: ch.pinterest.com

Идея добавлять медную монету в вазу с цветами основана на реальном химическом свойстве меди. Ионы этого металла действительно способны подавлять рост бактерий и некоторых микроорганизмов. Именно поэтому медь в разных формах использовалась для хранения воды еще в древности — от цивилизаций Египта до Рима.

В современной медицине также применяются антимикробные покрытия с содержанием меди и серебра, что укрепило веру в эффективность «медного» метода в быту.

Почему цветы в вазе быстро увядают

После среза цветок начинает испытывать стресс: нарушается питание, а срез стебля становится уязвимым. В воде активно размножаются бактерии, которые образуют слизь и постепенно блокируют сосуды растения.

В результате нарушается поступление влаги, цветок теряет тургор и быстро увядает. Именно борьба с бактериями — ключевой фактор в продлении жизни букета.

Работает ли монета на самом деле

Несмотря на химическую основу идеи, эффект от обычной монеты ограничен. Современные деньги чаще всего состоят не из чистой меди, а из сплавов с минимальным ее содержанием или вообще покрыты тонким медным слоем.

Даже старые монеты не дают стабильного результата, поскольку их поверхность окислена, загрязнена и плохо выделяет активные ионы. Без дополнительной очистки эффект практически сводится к нулю.

Эксперименты показывают, что влияние меди есть, но оно слабее, чем у специализированных средств для флористики.

Почему народный метод переоценивают

Популярность лайфхака во многом связана с тем, что он прост и доступен. Однако в реальности он не решает главную проблему — стремительное размножение бактерий в воде.

Кроме того, современные монеты часто изготавливаются из стали или цинка с покрытием, что делает их почти бесполезными в роли антисептика.

Даже чистая медь работает лишь как слабый вспомогательный фактор и не способна радикально продлить жизнь букета.

Что действительно помогает сохранить цветы дольше

Гораздо более заметный эффект дают базовые меры ухода. В первую очередь важно регулярно менять воду и подрезать стебли, чтобы восстановить проводимость сосудов растения.

Удаление листьев, которые оказываются в воде, снижает риск гниения и развития бактерий. Также имеет значение температура и расположение букета — тепло, прямое солнце и фрукты рядом ускоряют увядание.

Флористические растворы оказываются эффективнее монет, поскольку сочетают сразу несколько механизмов: питание, подкисление воды и антимикробное действие.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь