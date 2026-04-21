Моргенштерну вынесли приговор в России

Суд в Москве заочно признал рэпера Алишера Моргенштерна виновным в нарушении законодательства об иностранных агентах и назначил крупный штраф, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Судебное решение в отношении артиста

В Москве рассмотрели уголовное дело в отношении 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна, ранее включённого Минюстом России в реестр иностранных агентов. По итогам разбирательства суд вынес заочный приговор, признав музыканта виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для лиц с таким статусом.

Как сообщили в столичной прокуратуре, дело рассматривалось по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ — «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах».

В чём обвиняли Моргенштерна

По материалам дела, артист ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение требований законодательства об иноагентах. Несмотря на это, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки о своём статусе.

Следствие расценило это как систематическое неисполнение установленных требований, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Приговор и арест имущества

Суд назначил Моргенштерну наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей. Решение было вынесено заочно, поскольку сам артист в судебных заседаниях не участвовал.

Также стало известно, что имущество рэпера было арестовано. В перечень вошли дом в Подмосковье, земельный участок и нежилое здание, расположенные в Истринском районе.

Контекст дела

Статус иностранного агента в России предполагает ряд обязательств, включая маркировку публикаций и отчётность о деятельности. Нарушение этих требований может повлечь административную или уголовную ответственность при повторных случаях.

Дело Моргенштерна стало одним из наиболее резонансных процессов, связанных с применением законодательства об иноагентах в отношении представителей шоу-бизнеса.