Легендарный iPhone похоронят

Корпорация Apple прекращает поддержку ряда популярных моделей iPhone уже с выходом новой операционной системы. Речь идет о грядущей версии iOS 27, которая, по данным инсайдеров, не будет доступна для нескольких устройств прошлых лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Какие модели окажутся вне обновления

Согласно информации, опубликованной 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Instant Digital, в список устройств без поддержки попадет вся линейка iPhone 11, представленная в 2019 году.

Эта серия считается одной из самых удачных в истории компании. В частности, iPhone 11 Pro стал первым смартфоном бренда с тройной камерой, что задало новый стандарт для мобильной фотографии.

Помимо этого, обновление может не получить и бюджетная модель iPhone SE. Таким образом, компания фактически завершает поддержку сразу нескольких поколений устройств.

Новая планка: поддержка только с iPhone 12

Если утечка подтвердится, установить iOS 27 смогут только устройства, начиная с iPhone 12 и более новых моделей, выпущенных с 2020 года.

Это означает переход на новую «точку отсечения», которая оставляет за бортом значительную часть пользователей старых, но все еще популярных смартфонов.

Тенденция последних лет усиливается

Журналисты отмечают, что подобная практика становится для Apple системной.

Годом ранее компания уже сократила список поддерживаемых устройств: обновление iOS 26 не получили модели iPhone Xs. Таким образом, исключение старых устройств из новых версий системы происходит второй год подряд.

Когда ждать официального подтверждения

Традиционно компания раскрывает детали новой операционной системы летом на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Именно там станет известно, какие устройства окончательно попадут в список поддерживаемых, а какие — перейдут в разряд устаревших.