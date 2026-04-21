21.04.2026, 06:51

Легендарный iPhone похоронят

Новости Мира

Корпорация Apple прекращает поддержку ряда популярных моделей iPhone уже с выходом новой операционной системы. Речь идет о грядущей версии iOS 27, которая, по данным инсайдеров, не будет доступна для нескольких устройств прошлых лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom
Какие модели окажутся вне обновления

Согласно информации, опубликованной 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Instant Digital, в список устройств без поддержки попадет вся линейка iPhone 11, представленная в 2019 году.

Эта серия считается одной из самых удачных в истории компании. В частности, iPhone 11 Pro стал первым смартфоном бренда с тройной камерой, что задало новый стандарт для мобильной фотографии.

Помимо этого, обновление может не получить и бюджетная модель iPhone SE. Таким образом, компания фактически завершает поддержку сразу нескольких поколений устройств.

Новая планка: поддержка только с iPhone 12

Если утечка подтвердится, установить iOS 27 смогут только устройства, начиная с iPhone 12 и более новых моделей, выпущенных с 2020 года.

Это означает переход на новую «точку отсечения», которая оставляет за бортом значительную часть пользователей старых, но все еще популярных смартфонов.

Тенденция последних лет усиливается

Журналисты отмечают, что подобная практика становится для Apple системной.

Годом ранее компания уже сократила список поддерживаемых устройств: обновление iOS 26 не получили модели iPhone Xs. Таким образом, исключение старых устройств из новых версий системы происходит второй год подряд.

Когда ждать официального подтверждения

Традиционно компания раскрывает детали новой операционной системы летом на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Именно там станет известно, какие устройства окончательно попадут в список поддерживаемых, а какие — перейдут в разряд устаревших.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь