Радоница 21 апреля: что можно и нельзя делать в день поминовения

21 апреля православные отмечают Радоницу — день особого поминовения усопших, когда принято посещать кладбища, молиться и вспоминать родных без излишней скорби.

Что такое Радоница и почему ее отмечают

Радоница — это православный день поминовения усопших, который традиционно приходится на девятый день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 21 апреля.

В церковной традиции в период Светлой седмицы не совершаются заупокойные службы, поэтому Радоница становится первым днем после Пасхи, когда верующие могут полноценно поминать умерших.

Название праздника связывают со словами «радость» и «род». Смысл даты заключается в светлой памяти о предках и духовной связи поколений, без чрезмерной скорби.

Церковные традиции Радоницы

Празднование начинается с посещения храма. В этот день совершаются литургия и панихида, во время которых верующие молятся об упокоении душ усопших.

Прихожане подают записки с именами умерших родственников, участвуют в заупокойных службах и, по возможности, исповедуются и причащаются.

После богослужения многие отправляются на кладбища, где продолжают поминовение уже у могил своих близких.

Посещение кладбища и семейная память

На кладбище принято наводить порядок: убирают мусор, сухую траву, приводят в порядок ограды и памятники. Часто высаживают цветы и зажигают свечи.

Верующие читают краткие молитвы, Пасхальный канон или тропари, вспоминая усопших в спокойной и светлой атмосфере.

Главный смысл этого дня — не скорбь, а благодарная память о родных.

Что можно делать в этот день

Радоница не считается днем строгих запретов на бытовую активность. Допускается уборка дома, приготовление пищи, шитье и другие повседневные дела.

Дома часто устраивают поминальный обед. На столе традиционно присутствуют пасхальные блюда, однако без излишнего употребления алкоголя.

Церковь подчеркивает, что поминовение должно быть спокойным и осознанным, без излишнего эмоционального надрыва.

Чего следует избегать

Священнослужители не рекомендуют превращать Радоницу в шумное застолье на кладбище. Это время молитвы и тихой памяти, а не пикников и развлечений.

Также не приветствуется оставление еды на могилах, поскольку эта традиция относится к языческим пережиткам.

Отдельно подчеркивается, что чрезмерные слезы и отчаяние не соответствуют духовному смыслу дня. В народе говорили: тот, кто сильно плачет на Радоницу, может провести год в тоске, однако церковь объясняет это как напоминание о важности светлой памяти.

Поминальная милостыня считается важной частью традиции, и отказывать в ней не принято.

Народные приметы Радоницы

С этим днем связано несколько погодных наблюдений, которые сохранились в народной традиции:

Заморозки в этот день могут предвещать неурожай хлеба

Сильный ветер считается признаком засушливого лета

Пасмурная погода — к прохладной и затяжной весне

Утренний туман — к скорому потеплению

Появление грачей — к теплому и солнечному лету

Итог

Радоница остается важным днем церковного календаря, объединяющим молитвенную традицию и семейную память. В этот день верующие вспоминают усопших без скорби, подчеркивая духовную связь поколений и продолжение рода.