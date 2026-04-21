Снова всплыло “чудовище”: в Лох-Нессе зафиксировали два загадочных появления за неделю

Короткий всплеск активности на шотландском озере Loch Ness вновь вернул интерес к одной из самых известных мировых легенд. За несколько дней здесь были зафиксированы сразу два независимых сообщения о возможном появлении таинственного объекта в воде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: шотланский Центр Лох-Несс

Первый эпизод: наблюдение с лодки у Каледонского канала

Первое сообщение поступило от американского туриста Тони Инхорна. По его словам, инцидент произошел утром 1 марта около 10:30 неподалеку от входа в Caledonian Canal, соединяющего Лох-Несс с другими водными маршрутами Шотландии.

Путешественник рассказал, что заметил в воде крупный объект серо-зеленого оттенка. Он внезапно поднялся на поверхность всего в нескольких метрах от лодки — примерно на расстоянии 4,5 метра. Наблюдение длилось около пяти секунд, после чего объект без всплесков и шума ушел в глубину.

По описанию очевидца, движение было плавным, но необычным для волн или природных объектов, что и вызвало у него ассоциации с легендой о Лох-Несском чудовище.

Второе наблюдение: аномалия в онлайн-трансляции

Спустя четыре дня о странной активности сообщили уже в цифровом формате. Житель по имени Эоин Фэган заметил необычное движение во время просмотра веб-камеры, установленной для наблюдения за озером.

Трансляция велась через систему Visit Inverness Loch Ness, которая фиксирует панораму воды в районе отеля The Clansman Hotel.

По словам очевидца, в кадре появился неизвестный объект, который несколько раз кратковременно возникал на поверхности воды — всего около четырех эпизодов. Особенность наблюдения заключалась в том, что движение происходило против направления течения и на значительном удалении от берега — примерно 180 метров от пирса.

Интерес к легенде снова усиливается

Два независимых сообщения за короткий промежуток времени вновь вызвали обсуждение среди поклонников легенды о Лох-Несском чудовище. Несмотря на многолетние исследования и отсутствие официальных подтверждений, озеро Лох-Несс остается одной из самых известных точек мира, связанных с необъяснимыми явлениями и туристическими наблюдениями.

Эксперты и энтузиасты традиционно отмечают, что подобные эпизоды могут иметь различные объяснения — от природных явлений до оптических иллюзий. Однако интерес к легенде после таких сообщений, как правило, резко возрастает.