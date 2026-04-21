18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.73
546.57
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.04.2026, 09:07

Снова всплыло “чудовище”: в Лох-Нессе зафиксировали два загадочных появления за неделю

Новости Мира 0 496

Короткий всплеск активности на шотландском озере Loch Ness вновь вернул интерес к одной из самых известных мировых легенд. За несколько дней здесь были зафиксированы сразу два независимых сообщения о возможном появлении таинственного объекта в воде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: шотланский Центр Лох-Несс
Первый эпизод: наблюдение с лодки у Каледонского канала

Первое сообщение поступило от американского туриста Тони Инхорна. По его словам, инцидент произошел утром 1 марта около 10:30 неподалеку от входа в Caledonian Canal, соединяющего Лох-Несс с другими водными маршрутами Шотландии.

Путешественник рассказал, что заметил в воде крупный объект серо-зеленого оттенка. Он внезапно поднялся на поверхность всего в нескольких метрах от лодки — примерно на расстоянии 4,5 метра. Наблюдение длилось около пяти секунд, после чего объект без всплесков и шума ушел в глубину.

По описанию очевидца, движение было плавным, но необычным для волн или природных объектов, что и вызвало у него ассоциации с легендой о Лох-Несском чудовище.

Второе наблюдение: аномалия в онлайн-трансляции

Спустя четыре дня о странной активности сообщили уже в цифровом формате. Житель по имени Эоин Фэган заметил необычное движение во время просмотра веб-камеры, установленной для наблюдения за озером.

Трансляция велась через систему Visit Inverness Loch Ness, которая фиксирует панораму воды в районе отеля The Clansman Hotel.

По словам очевидца, в кадре появился неизвестный объект, который несколько раз кратковременно возникал на поверхности воды — всего около четырех эпизодов. Особенность наблюдения заключалась в том, что движение происходило против направления течения и на значительном удалении от берега — примерно 180 метров от пирса.

Интерес к легенде снова усиливается

Два независимых сообщения за короткий промежуток времени вновь вызвали обсуждение среди поклонников легенды о Лох-Несском чудовище. Несмотря на многолетние исследования и отсутствие официальных подтверждений, озеро Лох-Несс остается одной из самых известных точек мира, связанных с необъяснимыми явлениями и туристическими наблюдениями.

Эксперты и энтузиасты традиционно отмечают, что подобные эпизоды могут иметь различные объяснения — от природных явлений до оптических иллюзий. Однако интерес к легенде после таких сообщений, как правило, резко возрастает.

3
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь