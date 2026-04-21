Голова болит перед дождём: генетик назвала три реальных причины метеозависимости

Метеозависимость не связана с отдельным «геном чувствительности к погоде», однако её проявления могут объясняться особенностями нервной системы, сосудистой регуляции и работы мозга, заявила генетик, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: profile.ru

Почему не существует «гена метеозависимости»

На сегодняшний день учёные не обнаружили конкретных генов, которые напрямую отвечали бы за реакцию человека на погодные изменения. Как отмечают специалисты, речь идёт не об одном факторе, а о сложной комбинации биологических и поведенческих механизмов.

Генетик, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова поясняет, что метеозависимость нельзя рассматривать как отдельное наследуемое состояние.

По её словам, чувствительность к погоде формируется на пересечении множества процессов в организме, а не задаётся единым генетическим кодом.

Наследственность и мигрень: где действительно есть связь

Хотя «гена погоды» не существует, генетическая предрасположенность к головным болям, особенно к мигрени, действительно подтверждена.

Исследования показывают, что наследуемость мигрени носит умеренный характер и связана с большим количеством генов, которые регулируют работу нервной системы.

Речь идёт о генах, влияющих на:

возбудимость нейронов

работу ионных каналов

обмен нейромедиаторов, включая серотонин

Однако это не прямое наследование болезни, а повышенная уязвимость, которая может проявляться только при сочетании с внешними факторами.

Как погода становится «триггером» для организма

По словам генетика, погодные условия могут выступать лишь одним из множества внешних факторов, запускающих симптомы у предрасположенных людей.

Изменения атмосферного давления, температуры или влажности не являются самостоятельной причиной боли, но могут усиливать реакцию нервной системы.

У людей с повышенной нейрофизиологической чувствительностью мозг реагирует на такие изменения более остро. Однако эта реакция нестабильна: один и тот же человек может чувствовать ухудшение самочувствия не при каждом изменении погоды.

Сосуды, мозг и внутренние механизмы реакции

Отдельную роль в формировании метеочувствительности играют особенности сосудистой системы.

Как отмечает Суркова, гены, связанные с регуляцией сосудистого тонуса и эндотелиальной функции, могут влиять на то, как организм реагирует на внешние изменения.

В частности, рассматривается роль гена NOS3, который участвует в выработке оксида азота — вещества, регулирующего расширение сосудов.

При колебаниях атмосферного давления сосудистая система может реагировать по-разному у разных людей, что и формирует индивидуальные ощущения дискомфорта.

Почему ожидание боли тоже играет роль

Учёные также обращают внимание на когнитивные и поведенческие факторы.

Если человек заранее ожидает ухудшения самочувствия из-за погоды, это может усиливать восприятие симптомов. Мозг в таком случае фактически «усиливает» сигнал боли.

Таким образом, субъективные ощущения нередко формируются не только физиологией, но и восприятием.

Циркадные ритмы и чувствительность к внешней среде

Дополнительным элементом в объяснении метеозависимости являются гены, отвечающие за циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека.

К ним относятся, в частности, гены CLOCK и PER, регулирующие сон, бодрствование и общий уровень активности организма.

Нарушения циркадных ритмов могут влиять на то, насколько человек устойчив к внешним раздражителям. Погодные изменения, сопровождающиеся перепадами освещённости и температуры, могут усиливать эти эффекты.

Итог: не гены погоды, а комплексная чувствительность организма

Специалисты подчёркивают: метеозависимость — это не отдельное генетическое состояние и не «запрограммированная реакция на погоду».

Речь идёт о сочетании нескольких факторов:

индивидуальной чувствительности нервной системы

особенностей сосудистой регуляции

наследственной предрасположенности к мигрени

влияния поведенческих и психологических механизмов

работы биологических часов организма

Именно в этой комбинации формируется реакция, которую люди часто связывают с изменениями погоды.

В результате погодные колебания становятся не причиной, а лишь одним из возможных триггеров, который у части людей может запускать головную боль или ухудшение самочувствия.