21.04.2026, 12:12

Apple объявила историческую смену власти: Кук уходит, компанию возглавит инженер эпохи iPhone

Новости Мира

Apple объявила о масштабной смене руководства: Тим Кук покинет пост генерального директора компании 1 сентября 2026 года и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его преемником станет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Apple официально меняет главу компании

Корпорация Apple подтвердила кадровые изменения в высшем руководстве. Согласно заявлению компании, решение о передаче полномочий было принято в рамках долгосрочного плана преемственности и одобрено советом директоров.

С 1 сентября 2026 года новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус, который сейчас отвечает за аппаратную инженерию и развитие ключевых продуктовых направлений.

Тим Кук остается в компании, но сменит роль

65-летний Тим Кук, возглавлявший Apple с 2011 года после ухода Стива Джобса, не покидает компанию полностью. Он займет пост исполнительного председателя совета директоров.

В новой роли Кук сосредоточится на стратегических вопросах и взаимодействии с государственными структурами в разных странах.

Сам Кук назвал годы работы CEO «величайшей привилегией» и отметил, что гордится вкладом команды в развитие технологий и рост компании.

Кто такой Джон Тернус — будущий глава Apple

50-летний Джон Тернус работает в Apple уже около 25 лет и считается одним из ключевых инженеров компании. За время работы он участвовал в разработке iPad, Mac и AirPods, а затем стал отвечать за аппаратную часть всех основных продуктов, включая iPhone.

В компании отмечают, что Тернус известен инженерной точностью, вниманием к деталям и управленческим стилем, близким к подходу Кука.

Он станет восьмым генеральным директором Apple за всю историю компании и третьим после возвращения Стива Джобса в 1997 году.

Новая управленческая перестройка в Apple

Помимо назначения Тернуса, Apple объявила и о других кадровых изменениях. Руководитель разработки собственных чипов и сенсоров Джонни Сруджи получит расширенные полномочия в направлении аппаратного обеспечения.

По оценкам отраслевых аналитиков, новая команда будет работать в условиях усиливающейся конкуренции на рынке искусственного интеллекта и аппаратных технологий.

Переход на фоне рекордного роста Apple

За время руководства Тима Кука капитализация Apple выросла с примерно 350 млрд до 4 трлн долларов. Компания также увеличила годовую прибыль в несколько раз и укрепила позиции на глобальном рынке электроники.

Однако теперь Apple предстоит адаптация к новой технологической реальности, где ключевую роль играет развитие искусственного интеллекта и конкуренция с такими игроками, как Nvidia.

Чем запомнится эпоха Тима Кука

Тим Кук вошел в историю Apple как руководитель, который превратил компанию в глобального технологического гиганта с мощной цепочкой поставок и устойчивой бизнес-моделью.

Он также известен дипломатическим подходом к управлению компанией и выстраиванием отношений с мировыми лидерами.

При Куке Apple значительно увеличила прибыль, расширила линейку продуктов и укрепила позиции на международных рынках.

