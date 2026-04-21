Сколько бананов смертельно опасны: биолог назвал шокирующую цифру

Бананы обладают естественной радиоактивностью из-за содержания калия-40, однако для получения опасной дозы радиации человеку пришлось бы съесть десятки тонн этого фрукта. Об этом рассказал биолог Виталий Наполов, развеяв популярный миф о «радиоактивной опасности» бананов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Бананы и «радиационный эффект»: что происходит на самом деле

Бананы часто становятся объектом обсуждений из-за содержания калия, часть которого представлена изотопом калий-40. Этот элемент обладает слабой природной радиоактивностью, однако его доля в общем составе крайне мала.

Как пояснил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов, в бананах содержится лишь незначительное количество калия-40 — менее 0,01% от общего объема калия. При этом уровень излучения, который дает один фрукт, ничтожно мал и не представляет угрозы для человека.

Сколько бананов нужно для опасной дозы

По словам специалиста, даже регулярное употребление бананов не способно привести к опасным последствиям. В среднем один фрукт дает около 0,1 микрозиверта радиации.

При этом:

если есть 27–28 бананов в день, годовая доза составит около 1000 микрозивертов;

этот уровень считается безопасным для организма;

калий-40 при избытке легко выводится естественным путем.

Чтобы получить действительно опасную дозу радиации, необходимо съесть более 30 тонн бананов за один раз, что физически невозможно.

Рекомендуемая норма потребления

Несмотря на мифы о радиации, ограничивать потребление бананов все же стоит — но по совершенно другим причинам.

Виталий Наполов отметил, что оптимальная норма составляет:

3–5 бананов в день.

Превышение этого количества может привести не к радиационным последствиям, а к вполне бытовым проблемам: набору веса, нарушению работы желудочно-кишечного тракта, повышенному газообразованию и скачкам уровня сахара в крови.

«Банановый эквивалент» и сравнение с медицинскими процедурами

Эксперт напомнил, что в науке существует условный «банановый эквивалент», используемый для демонстрации естественного фона радиации в повседневной жизни.

С его помощью сравнивают различные процедуры:

компьютерная томография эквивалентна примерно 70 тысячам бананов;

перелет Москва — Владивосток — около 400 бананов;

панорамный снимок зубов — от 150 до 400 бананов.

Такие сравнения помогают показать, что радиация присутствует в повседневной жизни в минимальных и безопасных дозах.

Какие продукты тоже содержат природную радиацию

По словам биолога, бананы — не единственный продукт с подобными свойствами. Слабой природной радиоактивностью обладают и другие продукты, богатые калием.

Среди них:

шпинат и другая зелень;

картофель, морковь и свекла;

изюм и курага;

различные сухофрукты.

Облучение продуктов и безопасность питания

Отдельно специалист отметил, что во многих странах продукты проходят обработку ионизирующим излучением. Эта технология применяется для увеличения срока хранения и уничтожения вредителей.

Она используется примерно в 60 странах и касается в основном скоропортящихся товаров — фруктов и овощей.

При этом:

такие продукты не становятся радиоактивными;

их вкус и свойства не меняются;

метод признан безопасным.

Гораздо больше рисков, по словам эксперта, может быть связано не с обработкой, а с происхождением продуктов, например грибов, собранных в потенциально загрязненных зонах.

Вывод

Несмотря на «радиоактивную» репутацию бананов, на практике они не представляют никакой угрозы. Их природная радиоактивность минимальна и не влияет на здоровье человека, а реальные риски связаны исключительно с чрезмерным потреблением и общей пищевой нагрузкой.