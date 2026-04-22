Иран окончательно отказался от переговоров с США

Переговоры между США и Ираном сорвались в последний момент: Тегеран отказался от участия, а Вашингтон в ответ продлил режим прекращения огня, сохранив при этом давление, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo / Anjum Naveed

Иран отверг диалог и поставил точку

Запланированные на 22 апреля переговоры между США и Ираном в Исламабаде не состоятся. Тегеран официально отказался от участия во встрече, назвав свое решение окончательным.

По информации иранских СМИ, уведомление было передано американской стороне через пакистанских посредников. В Тегеране подчеркнули, что не видят смысла в продолжении диалога, поскольку позиция Вашингтона, по их оценке, не оставляет пространства для достижения компромисса.

Иранские источники также заявили, что переговоры рассматриваются как «пустая трата времени», а перспективы их возобновления на данном этапе отсутствуют.

Ответ Вашингтона: перемирие продлено, давление сохраняется

Президент США Дональд Трамп отреагировал на срыв переговоров заявлением о продлении режима прекращения огня.

В своей социальной сети он отметил, что решение принято с учетом внутренней политической ситуации в Иране, а также по просьбе пакистанского руководства. По словам Трампа, США временно приостанавливают атаки, ожидая, что иранская сторона выработает единую позицию.

При этом ключевые элементы давления сохраняются:

военно-морская блокада иранских портов остается в силе

американские силы в регионе приведены в состояние готовности

дальнейшие действия будут зависеть от предложений Тегерана

Трамп подчеркнул, что перемирие будет действовать до тех пор, пока переговоры не завершатся «тем или иным образом».

Тегеран не признает перемирие

Иранская сторона заняла жесткую позицию и отказалась признавать продление режима прекращения огня.

В официальных заявлениях подчеркивается, что республика оставляет за собой право не соблюдать условия перемирия и будет действовать исключительно в собственных интересах. Государственные СМИ Ирана сообщили, что стратегия страны будет определяться исходя из текущей ситуации и военных расчетов.

Подготовка США сорвалась в последний момент

Соединенные Штаты активно готовились к переговорам. Вице-президент Джей Ди Вэнс должен был отправиться в Исламабад уже 21 апреля.

Однако визит был отложен из-за отсутствия четкой позиции Тегерана. По данным американских СМИ, Вашингтон до последнего ожидал подтверждения участия иранской делегации.

Отмечается, что поездка могла быть возобновлена в любой момент, если бы Иран выразил готовность к диалогу. Кроме того, США рассчитывали получить гарантии того, что иранские переговорщики обладают необходимыми полномочиями для заключения соглашения.

Внутренние разногласия в Иране

Одной из причин затягивания решения стали внутренние противоречия в иранском руководстве.

По данным источников, значительное влияние на позицию Тегерана оказывает Корпус стражей исламской революции, который выступает против переговоров без предварительного снятия американской блокады.

Дополнительным фактором стала неопределенность вокруг мандата переговорной группы. Сообщается, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи длительное время не утверждал полномочия делегации, что фактически парализовало дипломатический процесс.

Ставка на давление и демонстрацию силы

Ранее представители иранского парламента заявляли, что страна не намерена вести переговоры «под угрозами». В Тегеране подчеркивают, что готовы к альтернативным сценариям и рассматривают возможность усиления давления уже на военном направлении.

Таким образом, ситуация вокруг переговоров перешла в фазу неопределенности: стороны формально не ведут боевых действий, но одновременно не демонстрируют готовности к компромиссу.