Температура воды в Каспийском море
22.04.2026, 07:24

Названо заболевание, повышающее риск алкоголизма

Новости Мира

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может повышать вероятность развития алкогольной зависимости, особенно у женщин. К такому выводу пришла группа японских исследователей после масштабного анализа данных населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Shutterstock

Масштабное исследование и его результаты

Группа ученых из Университета Доккё, Университета Тохоку и Токийского фонда политических исследований провела крупное исследование, в рамках которого были проанализированы данные более 29 тысяч жителей Японии старше 16 лет.

Специалисты изучали взаимосвязь между симптомами СДВГ, признаками алкогольной зависимости и наличием различных заболеваний. В результате была выявлена статистически значимая связь между проявлениями СДВГ и повышенным риском злоупотребления алкоголем.

Более высокий риск у женщин

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что у женщин связь между СДВГ и алкогольной зависимостью выражена сильнее, чем у мужчин.

Показатель риска составил 6,82 у женщин против 3,44 у мужчин. При этом ученые подчеркивают, что это не означает более высокую общую склонность женщин к алкоголизму, речь идет именно о влиянии симптомов СДВГ.

Возможные причины выявленной связи

По словам профессора медицинского факультета Университета Доккё Норио Сугавары, существует несколько факторов, которые могут объяснять полученные результаты.

Среди них импульсивность и снижение способности к самоконтролю, характерные для СДВГ. Также рассматривается использование алкоголя как способа справляться со стрессом, тревожностью или нарушениями сна.

Отдельно отмечается, что изменения в моделях потребления алкоголя среди женщин в последние годы также могут влиять на выявленную зависимость.

Влияние на здоровье

Исследование показало, что у взрослых с симптомами СДВГ употребление алкоголя может усиливать риски для здоровья.

В частности, при таких заболеваниях, как рак и инсульт, значительная часть риска может быть связана с употреблением алкоголя.

Ограничения исследования

Ученые подчеркивают, что работа носит перекрестный характер и не позволяет установить причинно-следственную связь.

Это означает, что СДВГ не рассматривается как прямой фактор, вызывающий алкоголизм, однако выявленная связь требует дальнейшего изучения и учета в медицинской практике.

