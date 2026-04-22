Учитель физкультуры усыновил 276 детей

В Китае 52-летний учитель физкультуры Бай Цзянь стал известен благодаря тому, что усыновил 276 детей и воспитал их через спорт, превратив свою жизнь в масштабный социальный проект, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Начало истории: один ученик, изменивший всё

История Бай Цзяня началась в 1995 году, когда он только начал работать в школе. Тогда он обратил внимание на ученика, который часто пропускал занятия и попадал в неприятности. Позже учитель выяснил, что ребёнок остался без родителей и фактически был предоставлен сам себе.

Мужчина решил не оставаться в стороне и предложил мальчику жить у него. Это решение стало отправной точкой для будущей масштабной истории усыновлений, которая со временем вышла далеко за пределы одного случая.

От одного ребёнка к сотням усыновлений

После первого опыта Бай Цзянь начал всё чаще помогать детям, оставшимся без семьи. Постепенно он стал брать на воспитание новых сирот, пытаясь дать им не только крышу над головой, но и стабильную жизнь.

Со временем количество приёмных детей выросло до 276. Для их содержания учитель брал дополнительные подработки, занимал деньги и активно привлекал помощь родственников. Его семья также участвовала в поддержке детей.

Спорт как основа воспитания

Центральным элементом системы воспитания Бай Цзяня стал спорт. Он убеждён, что физическая активность помогает детям не только укрепить здоровье, но и научиться дисциплине, ответственности и работе над собой.

Каждое утро воспитанники учителя поднимаются в 4:30 и отправляются на пробежку. Независимо от погодных условий они преодолевают более 12 километров. Такой режим стал обязательной частью их жизни.

Результаты, которых удалось достичь

Многие дети, выросшие под опекой Бай Цзяня, смогли добиться серьёзных успехов. Среди его воспитанников есть профессиональные спортсмены, преподаватели университетов, государственные служащие и военнослужащие.

По словам самого учителя, главная цель его системы — не только спортивные достижения, но и формирование самостоятельных и сильных личностей, способных справляться с жизненными трудностями.

Личная жизнь и взгляды учителя

Несмотря на масштабную общественную деятельность, личная жизнь Бай Цзяня складывалась непросто. Он женился только в 46 лет, и, как отмечается, до этого многие его отношения не складывались из-за постоянной занятости детьми.

В 2020 году у него родился родной сын. Однако сам учитель подчёркивает, что никогда не чувствовал усталости от своей работы и считает её смыслом своей жизни.