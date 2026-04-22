Мужчина заработал более 2,5 млн рублей, заменяя детали из наборов Lego на макароны

В США задержали мужчину, который, по данным полиции, придумал необычную схему хищения дорогих наборов Lego, заменяя детали макаронами и возвращая товар в магазины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Как работала схема с подменой деталей

В Калифорнии правоохранительные органы города Ирвайн задержали 28-летнего Джаррелла Огастина, которого подозревают в серии краж конструкторов Lego. По данным полиции, он действовал с декабря 2025 года и использовал довольно необычный способ обмана.

Мужчина покупал в магазинах сети Target дорогие наборы конструкторов, после чего вскрывал упаковки и извлекал наиболее ценные элементы — минифигурки и отдельные детали. Вместо них он помещал внутрь сухие макароны, которые визуально и по звуку при встряхивании могли напоминать пластиковые элементы.

Как макароны помогали обмануть возврат товаров

По версии следствия, выбранная схема позволяла злоумышленнику без труда проходить процедуру возврата. При проверке коробки казались «полными», а характерный звук создавал иллюзию наличия оригинальных деталей.

Таким образом мужчина возвращал наборы в магазины и получал полную стоимость покупки, фактически оставляя себе ценные элементы конструктора.

Как раскрыли мошенничество в сети магазинов

Схема начала разваливаться после того, как сотрудники отдела по предотвращению краж в Target заметили повторяющуюся аномалию — возвращаемые наборы Lego оказывались вскрытыми и лишёнными ключевых деталей.

Дальнейшая проверка показала, что подобные случаи фиксировались в разных магазинах сети по всей стране. Это позволило связать эпизоды в одну серию и выйти на подозреваемого.

Масштаб ущерба и последствия

По данным компании Target, всего было зафиксировано не менее 70 эпизодов, связанных с действиями подозреваемого. Общий ущерб оценивается более чем в 34 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 2,5 миллиона рублей.

Главная финансовая потеря для компании связана не только с возвратами, но и с тем, что испорченные наборы невозможно перепродать как новые.

Задержание и текущее положение подозреваемого

Джаррелла Огастина задержали 14 апреля. Сейчас он находится под стражей в тюрьме округа Ориндж. Ведётся дальнейшее расследование всех эпизодов, связанных с предполагаемой схемой краж.