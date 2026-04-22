Почему USB-порты имеют разный цвет

Разные цвета USB-портов на компьютере имеют практическое значение и указывают на скорость передачи данных. Разобраться в их различиях помогает маркировка, пояснили специалисты, сообщает Lada.kz. 

Shamils/Shutterstock

Специалисты издания BGR объяснили, что цветовая маркировка USB-разъемов на компьютерах используется не случайно. Она помогает пользователям быстро определить тип порта и его технические возможности, прежде всего — скорость передачи данных.

Как правило, на большинстве персональных компьютеров можно встретить USB-порты двух основных цветов — черного и синего.

Черные порты: стандарт USB 2.0

Черные USB-разъемы, как отмечается в материале, чаще всего соответствуют стандарту USB 2.0 Hi-Speed.

Несмотря на название «Hi-Speed», этот стандарт считается устаревшим. Он появился в начале 2000-х годов и сегодня уже значительно уступает современным версиям по скорости.

  • Максимальная скорость передачи данных — до 480 Мбит/с
  • Подходит для подключения базовых устройств: мыши, клавиатуры, принтеров

Синие порты: более высокая скорость USB 3.0

Синие USB-порты обозначают более современный стандарт — USB 3.0, который обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных.

  • Скорость передачи — до 5 Гбит/с
  • Существенно быстрее USB 2.0
  • Подходит для внешних накопителей, флешек и устройств, требующих высокой пропускной способности

Также, как уточняют журналисты, синий цвет может встречаться и у USB 3.2 Gen 1, хотя в некоторых устройствах для этого стандарта используется красная маркировка. В любом случае такие порты обеспечивают более высокую производительность по сравнению с USB 3.0.

Можно ли использовать старые порты с новыми устройствами

По словам авторов, современные устройства совместимы и с черными USB-портами. Однако в этом случае пользователь не сможет в полной мере использовать их потенциал — прежде всего по скорости передачи данных и мощности.

Иными словами, подключение к более старому разъему не блокирует работу устройства, но ограничивает его производительность.

Итог

Цвет USB-порта — это не просто дизайнерское решение, а способ обозначения технических характеристик. Черные разъемы относятся к более старому стандарту USB 2.0, тогда как синие указывают на более быстрые версии USB 3.0 и выше.

