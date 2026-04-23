Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
23.04.2026, 06:59

Марсоход NASA нашел убедительное доказательство существования жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на поверхности Марса органические соединения, которые ученые называют одними из самых перспективных свидетельств того, что на планете могла существовать жизнь в далеком прошлом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mirror.

© NASA

Неожиданная находка на Красной планете

Марсоход NASA Curiosity продолжает изучение поверхности Марса и передает данные, которые вновь усилили интерес научного сообщества к вопросу о возможной древней жизни на планете.

По информации Mirror, в марсианских породах были обнаружены органические молекулы, включая соединения с азотом. Некоторые из них по своей структуре напоминают химические предшественники ДНК — ключевого элемента земной биологии.

Ученые отмечают, что подобные молекулы считаются «строительными блоками» жизни в привычном нам понимании, однако их наличие само по себе не является прямым доказательством существования живых организмов.

Почему открытие считают важным

Специалисты подчеркивают, что найденные соединения могли сохраняться в марсианской среде на протяжении до 3,5 миллиарда лет. Это период, сопоставимый с ранними этапами развития жизни на Земле.

Профессор Университета Флориды Эми Уильямс, участвовавшая в планетарных миссиях NASA, заявила, что подобные находки усиливают необходимость дальнейшего изучения марсианских образцов в лабораториях на Земле.

По ее словам, именно детальный анализ позволит окончательно понять, имеют ли эти молекулы биологическое происхождение или же сформировались в результате геохимических процессов.

Проблема с доставкой образцов на Землю

Несмотря на важность открытия, дальнейшие исследования оказались под угрозой. Программа Mars Sample Return, предусматривающая доставку марсианских образцов на Землю, была закрыта в январе из-за недостатка финансирования.

Ситуацию осложняют и бюджетные планы: по данным источников, администрация Белого дома предлагает сократить финансирование NASA примерно на 23%. Ученые-планетологи уже назвали такие меры серьезным ударом по будущим исследованиям Марса.

Что это значит для науки о Марсе

Исследователи подчеркивают, что в верхних слоях марсианского грунта уже подтверждено наличие сложных органических соединений. Это открывает новые направления для изучения потенциальных условий, в которых могла формироваться жизнь.

Однако специалисты осторожны в формулировках: речь идет не о подтвержденной жизни, а о химических следах, которые могут быть связаны с ее возможным существованием в прошлом.

Дополнительный научный контекст

Ранее журнал Applied and Environmental Microbiology сообщал об экспериментах NASA, в ходе которых грибок Aspergillus calidoustus продемонстрировал способность выживать в условиях, имитирующих полет к Марсу и среду самой планеты.

Подобные исследования помогают ученым оценивать, какие формы жизни потенциально могут выдерживать экстремальные условия космоса и поверхности других планет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

