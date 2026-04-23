Forbes назвал самого богатого человека России

Самым богатым человеком в России по версии Forbes стал глава совета директоров и основной акционер металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Он занял первое место в ежегодном рейтинге российских миллиардеров, сообщает Lada.kz.
Согласно данным издания, состояние предпринимателя оценивается в 37 млрд долларов, что позволило ему уверенно возглавить список.
На второй позиции оказался глава «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 млрд долларов.
Третье место занял один из основателей нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов с состоянием в 29,5 млрд долларов.
В первую пятерку также вошли:
В публикации Forbes отмечается, что за последний год число российских миллиардеров увеличилось на девять человек и достигло 155.
Совокупное состояние самых богатых россиян выросло до рекордных 696,5 млрд долларов, увеличившись за год на 71 млрд долларов.
