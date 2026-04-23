В Латвии прокомментировали высказывания певицы Лаймы Вайкуле о России. По мнению местного депутата, ее позиция может быть связана не с личными убеждениями, а с необходимостью следовать общественно-политической повестке, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Латвийская певица Лайма Вайкуле оказалась в центре обсуждений после своих заявлений, касающихся России. Ее слова прокомментировал депутат Рижской думы Алексей Росликов, высказавший мнение о возможных причинах такой позиции.

«Соблюдение повестки» и политический контекст

По словам Росликова, публичные заявления Вайкуле могут быть связаны не с личным выбором, а с необходимостью демонстрировать лояльность внутри латвийского общественно-политического пространства.

Он отметил, что подобные высказывания могут восприниматься как часть «обязательной повестки» для публичных фигур, проживающих в стране.

Вопрос о выборе места проживания

Депутат также выразил удивление тем, что певица продолжает жить в Латвии, несмотря на ее прежнюю популярность и признание в России.

Он подчеркнул, что в прошлом Вайкуле пользовалась значительным уважением в РФ и имела доступ к высоким уровням общения в политических и культурных кругах.

Контекст и общественная реакция

Заявления вокруг позиции Вайкуле продолжают вызывать обсуждения в медиапространстве, отражая более широкий фон напряженных отношений между общественными фигурами из стран Балтии и Россией.

На этом фоне высказывания политиков и артистов часто становятся частью более широких общественно-политических дискуссий, выходящих за рамки культурной сферы.