23.04.2026, 11:12

«В Европе начнутся свержения правительств»: в США сделали резкое заявление о будущем Запада

Новости Мира 0 564

Последствия конфликта США с Ираном могут спровоцировать серьезные политические потрясения в странах Западной Европы, вплоть до смены правительств, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© URA.RU
По словам Макгрегора, ситуация в западных странах уже сейчас выглядит напряженной из-за энергетических проблем и последствий прежней политики в сфере климата и энергетики.

Он отметил, что многие государства Европы, сделавшие ставку на так называемую «зеленую энергетику», оказались уязвимыми перед возможным дефицитом традиционных энергоресурсов.

Риски для энергетического рынка

Эксперт заявил, что потенциальное обострение ситуации вокруг Ирана может ударить по глобальным поставкам нефти и газа. Это, в свою очередь, способно усугубить уже существующие проблемы в энергетическом секторе Европы.

Отдельно он подчеркнул, что регион Персидского залива играет важную роль в мировой цепочке поставок, в том числе в производстве компонентов для удобрений и других отраслей промышленности.

Возможный дефицит топлива в Европе

Макгрегор также допустил, что в ряде стран Европы могут возникнуть критические перебои с топливом. В частности, он упомянул Великобританию, где, по его оценке, дефицит авиационного топлива и газа может проявиться в относительно короткие сроки.

Политические последствия

На фоне энергетических и экономических трудностей, по мнению экс-советника Пентагона, в Европе могут начаться серьезные политические изменения.

Он не исключил, что нестабильность в отдельных странах способна перерасти в масштабные политические кризисы и привести к смене действующих правительств.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь