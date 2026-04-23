«В Европе начнутся свержения правительств»: в США сделали резкое заявление о будущем Запада

Последствия конфликта США с Ираном могут спровоцировать серьезные политические потрясения в странах Западной Европы, вплоть до смены правительств, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Макгрегора, ситуация в западных странах уже сейчас выглядит напряженной из-за энергетических проблем и последствий прежней политики в сфере климата и энергетики.

Он отметил, что многие государства Европы, сделавшие ставку на так называемую «зеленую энергетику», оказались уязвимыми перед возможным дефицитом традиционных энергоресурсов.

Риски для энергетического рынка

Эксперт заявил, что потенциальное обострение ситуации вокруг Ирана может ударить по глобальным поставкам нефти и газа. Это, в свою очередь, способно усугубить уже существующие проблемы в энергетическом секторе Европы.

Отдельно он подчеркнул, что регион Персидского залива играет важную роль в мировой цепочке поставок, в том числе в производстве компонентов для удобрений и других отраслей промышленности.

Возможный дефицит топлива в Европе

Макгрегор также допустил, что в ряде стран Европы могут возникнуть критические перебои с топливом. В частности, он упомянул Великобританию, где, по его оценке, дефицит авиационного топлива и газа может проявиться в относительно короткие сроки.

Политические последствия

На фоне энергетических и экономических трудностей, по мнению экс-советника Пентагона, в Европе могут начаться серьезные политические изменения.

Он не исключил, что нестабильность в отдельных странах способна перерасти в масштабные политические кризисы и привести к смене действующих правительств.