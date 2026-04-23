18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 12:29

«Она исчезает»: Запад встревожило происходящее на Украине

Новости Мира 0 714

Украина может столкнуться с глубоким демографическим кризисом, который, по оценкам западных аналитиков, способен изменить ее будущее как государства, сообщает Lada.kz. 

Фото: kp.ua
Фото: kp.ua

Демографический кризис вызывает обеспокоенность на Западе

Ситуация с населением Украины вызывает растущее беспокойство в западной прессе. Издание The European Conservative пишет, что страна рискует столкнуться с последствиями масштабного демографического коллапса, вызванного продолжающимся конфликтом и массовой миграцией граждан.

В публикации отмечается, что часть коренного населения покидает страну, а демографическая структура стремительно меняется. Авторы материала указывают, что при сохранении текущих тенденций Украина может существенно измениться как государство по сравнению с периодом до начала военных действий.

Массовый отток населения и миграция

Одним из ключевых факторов кризиса называется массовый выезд украинцев за границу. Значительная часть населения покинула страну в поисках безопасности и стабильности, что усилило давление на внутреннюю демографическую ситуацию.

Журналисты подчеркивают, что этот процесс сопровождается не только миграцией, но и снижением численности населения в целом, что усиливает долгосрочные риски для страны.

Оценки демографов и официальные данные

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что для компенсации естественной убыли населения стране может потребоваться ежегодный приток до 300 тысяч мигрантов.

По его данным, еще до февраля 2022 года демографическая ситуация оставалась сложной: ежегодно на Украине рождалось около 200–250 тысяч человек, тогда как число смертей достигало примерно 500 тысяч. Таким образом, естественная убыль населения составляла порядка 250–300 тысяч человек в год.

Возможные последствия для страны

Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих демографических тенденций Украина может столкнуться с нехваткой рабочей силы, снижением внутреннего потребления и усилением зависимости от внешней миграции.

На фоне этих процессов обсуждается вопрос долгосрочной устойчивости социально-экономической системы страны и ее способности компенсировать демографические потери.

2
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь