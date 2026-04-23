«Она исчезает»: Запад встревожило происходящее на Украине

Украина может столкнуться с глубоким демографическим кризисом, который, по оценкам западных аналитиков, способен изменить ее будущее как государства, сообщает Lada.kz.

Демографический кризис вызывает обеспокоенность на Западе

Ситуация с населением Украины вызывает растущее беспокойство в западной прессе. Издание The European Conservative пишет, что страна рискует столкнуться с последствиями масштабного демографического коллапса, вызванного продолжающимся конфликтом и массовой миграцией граждан.

В публикации отмечается, что часть коренного населения покидает страну, а демографическая структура стремительно меняется. Авторы материала указывают, что при сохранении текущих тенденций Украина может существенно измениться как государство по сравнению с периодом до начала военных действий.

Массовый отток населения и миграция

Одним из ключевых факторов кризиса называется массовый выезд украинцев за границу. Значительная часть населения покинула страну в поисках безопасности и стабильности, что усилило давление на внутреннюю демографическую ситуацию.

Журналисты подчеркивают, что этот процесс сопровождается не только миграцией, но и снижением численности населения в целом, что усиливает долгосрочные риски для страны.

Оценки демографов и официальные данные

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что для компенсации естественной убыли населения стране может потребоваться ежегодный приток до 300 тысяч мигрантов.

По его данным, еще до февраля 2022 года демографическая ситуация оставалась сложной: ежегодно на Украине рождалось около 200–250 тысяч человек, тогда как число смертей достигало примерно 500 тысяч. Таким образом, естественная убыль населения составляла порядка 250–300 тысяч человек в год.

Возможные последствия для страны

Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих демографических тенденций Украина может столкнуться с нехваткой рабочей силы, снижением внутреннего потребления и усилением зависимости от внешней миграции.

На фоне этих процессов обсуждается вопрос долгосрочной устойчивости социально-экономической системы страны и ее способности компенсировать демографические потери.