Infiniti, Hyundai и Toyota поочередно переехали человека на трассе

В Брянской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх автомобилей. Пешеход погиб после последовательных наездов на трассе А-240, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Госавтоинспекция Брянской области

Что произошло на трассе

Смертельная авария произошла вечером 21 апреля на федеральной трассе А-240 «Брянск — Новозыбков». По предварительным данным, первым на пешехода совершил наезд водитель автомобиля Infiniti.

Сообщается, что 30-летний водитель не успел заметить человека, находившегося на проезжей части.

Последовательные наезды автомобилей

После первого удара ситуация развивалась стремительно. На упавшего на дорогу пешехода последовательно наехали ещё два автомобиля — сначала Hyundai, затем Toyota.

Фактически мужчина оказался под колесами сразу нескольких машин, движущихся по трассе.

Обстоятельства трагедии

По данным источников, 65-летний пешеход находился на проезжей части в темной одежде и без световозвращающих элементов, что могло существенно снизить его заметность в вечернее время.

Эти обстоятельства, как отмечается, могли сыграть ключевую роль в развитии трагедии.

Последствия и проверка

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Брянской области проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства аварии и степень ответственности участников происшествия.