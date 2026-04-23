23.04.2026, 18:11

Выход Армении из ОДКБ: Пашинян рассказал, от чего зависит окончательное решение

Новости Мира 0 524

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможный окончательный выход страны из ОДКБ будет зависеть от текущих обстоятельств, не исключив ни одного из сценариев дальнейших действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: РИА Новости © 2025 , Кристина Кормилицына
Фото: РИА Новости © 2025 , Кристина Кормилицына

Решение не принято: Армения действует «по ситуации»

По словам главы армянского правительства, вопрос о том, выйдет ли страна из Организации Договора о коллективной безопасности де-юре, пока остается открытым.

Пашинян подчеркнул, что на данный момент не может дать окончательный ответ о будущем членстве Армении в организации, добавив, что власти будут ориентироваться на развитие ситуации.

Фактически премьер дал понять, что Ереван не фиксирует жесткого сценария и оставляет пространство для политического маневра.

Позиция Еревана: участие заморожено, но не перезапущено

Армения ранее уже объявила о заморозке участия в ОДКБ. При этом власти страны неоднократно подчеркивали, что возвращение к активному участию пока не рассматривается.

На фоне этого заявления Пашинян вновь подтвердил, что шагов по «размораживанию» взаимодействия с организацией Ереван предпринимать не планирует.

Ранее озвученные сигналы о возможном выходе

Ранее премьер уже заявлял, что считает более вероятным именно выход Армении из ОДКБ, чем восстановление полноценного участия.

Обсуждение этого курса усилилось после обострения политических разногласий вокруг роли организации в обеспечении безопасности региона.

Реакция Москвы и политический фон

В российской политической и дипломатической среде неоднократно комментировали позицию Еревана.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин ранее отмечал, что западные страны могли оказывать влияние на решение Армении заморозить участие в организации.

Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявлял, что утверждения о том, будто ОДКБ «оставила Армению без поддержки», не соответствуют действительности.

Политическая неопределенность сохраняется

Таким образом, позиция Еревана остается гибкой: окончательное решение о возможном выходе из ОДКБ не принято, а сам процесс зависит от будущих обстоятельств.

На данный момент Армения сохраняет статус страны, приостановившей активное участие в организации, но не объявившей окончательный разрыв.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь