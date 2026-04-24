23.04.2026, 19:46

Врач объяснила, почему обычная специя может «стирать» память

Новости Мира 0 554

Избыточное потребление соли может негативно отражаться на работе мозга и ускорять ухудшение памяти, особенно у мужчин. К такому выводу пришла эндокринолог, ссылаясь на результаты длительного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: bigstockphoto.com

Соль как фактор риска для когнитивного здоровья

Эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что обычная пищевая соль при регулярном избытке может оказывать влияние не только на сердечно-сосудистую систему, но и на когнитивные функции человека, включая память.

По словам специалиста, речь идет о натрии — основном компоненте соли, который при повышенном потреблении способен запускать процессы, неблагоприятные для работы мозга.

Данные шестилетнего наблюдения

Врач сослалась на исследование, в рамках которого ученые на протяжении шести лет наблюдали за 1208 участниками старше 50 лет.

В ходе работы специалисты оценивали, как уровень потребления натрия влияет на состояние когнитивных функций, в частности на эпизодическую память — способность запоминать события и детали повседневной жизни.

Результаты показали, что у мужчин, регулярно употреблявших повышенное количество соли, ухудшение памяти происходило быстрее, чем у тех, кто придерживался умеренного рациона.

Почему мужчины оказались более уязвимыми

Отдельное внимание исследователи обратили на гендерные различия. Связь между высоким потреблением соли и снижением когнитивных функций была зафиксирована только у мужчин.

У женщин подобной закономерности выявлено не было, что, по словам специалистов, требует дополнительного изучения.

Сколько соли считается избыточным

Как отметила Зухра Павлова, наиболее выраженные негативные изменения наблюдались у участников, потреблявших около 3,3 грамма натрия в сутки и более.

Это соответствует примерно восьми граммам поваренной соли в день — показателю, который превышает рекомендуемые нормы.

Давление как дополнительный фактор для мозга

Врач также подчеркнула, что у мужчин с высоким потреблением соли чаще фиксировалось повышенное артериальное давление.

По словам специалиста, именно гипертония уже давно считается одним из ключевых факторов риска для ухудшения работы мозга и развития когнитивных нарушений.

Что это значит для повседневного рациона

Специалисты напоминают, что соль содержится не только в чистом виде, но и в большом количестве готовых продуктов — полуфабрикатах, соусах и закусках. Поэтому реальное потребление натрия часто оказывается выше, чем кажется на первый взгляд.

Врачи рекомендуют обращать внимание на состав продуктов и контролировать общее количество соли в рационе, особенно людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с давлением.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь