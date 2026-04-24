Врач объяснила, почему обычная специя может «стирать» память

Избыточное потребление соли может негативно отражаться на работе мозга и ускорять ухудшение памяти, особенно у мужчин. К такому выводу пришла эндокринолог, ссылаясь на результаты длительного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Соль как фактор риска для когнитивного здоровья

Эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что обычная пищевая соль при регулярном избытке может оказывать влияние не только на сердечно-сосудистую систему, но и на когнитивные функции человека, включая память.

По словам специалиста, речь идет о натрии — основном компоненте соли, который при повышенном потреблении способен запускать процессы, неблагоприятные для работы мозга.

Данные шестилетнего наблюдения

Врач сослалась на исследование, в рамках которого ученые на протяжении шести лет наблюдали за 1208 участниками старше 50 лет.

В ходе работы специалисты оценивали, как уровень потребления натрия влияет на состояние когнитивных функций, в частности на эпизодическую память — способность запоминать события и детали повседневной жизни.

Результаты показали, что у мужчин, регулярно употреблявших повышенное количество соли, ухудшение памяти происходило быстрее, чем у тех, кто придерживался умеренного рациона.

Почему мужчины оказались более уязвимыми

Отдельное внимание исследователи обратили на гендерные различия. Связь между высоким потреблением соли и снижением когнитивных функций была зафиксирована только у мужчин.

У женщин подобной закономерности выявлено не было, что, по словам специалистов, требует дополнительного изучения.

Сколько соли считается избыточным

Как отметила Зухра Павлова, наиболее выраженные негативные изменения наблюдались у участников, потреблявших около 3,3 грамма натрия в сутки и более.

Это соответствует примерно восьми граммам поваренной соли в день — показателю, который превышает рекомендуемые нормы.

Давление как дополнительный фактор для мозга

Врач также подчеркнула, что у мужчин с высоким потреблением соли чаще фиксировалось повышенное артериальное давление.

По словам специалиста, именно гипертония уже давно считается одним из ключевых факторов риска для ухудшения работы мозга и развития когнитивных нарушений.

Что это значит для повседневного рациона

Специалисты напоминают, что соль содержится не только в чистом виде, но и в большом количестве готовых продуктов — полуфабрикатах, соусах и закусках. Поэтому реальное потребление натрия часто оказывается выше, чем кажется на первый взгляд.

Врачи рекомендуют обращать внимание на состав продуктов и контролировать общее количество соли в рационе, особенно людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с давлением.