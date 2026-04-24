Врач объяснила, почему обычная специя может «стирать» память

Избыточное потребление соли может негативно отражаться на работе мозга и ускорять ухудшение памяти, особенно у мужчин. К такому выводу пришла эндокринолог, ссылаясь на результаты длительного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что обычная пищевая соль при регулярном избытке может оказывать влияние не только на сердечно-сосудистую систему, но и на когнитивные функции человека, включая память.
По словам специалиста, речь идет о натрии — основном компоненте соли, который при повышенном потреблении способен запускать процессы, неблагоприятные для работы мозга.
Врач сослалась на исследование, в рамках которого ученые на протяжении шести лет наблюдали за 1208 участниками старше 50 лет.
В ходе работы специалисты оценивали, как уровень потребления натрия влияет на состояние когнитивных функций, в частности на эпизодическую память — способность запоминать события и детали повседневной жизни.
Результаты показали, что у мужчин, регулярно употреблявших повышенное количество соли, ухудшение памяти происходило быстрее, чем у тех, кто придерживался умеренного рациона.
Отдельное внимание исследователи обратили на гендерные различия. Связь между высоким потреблением соли и снижением когнитивных функций была зафиксирована только у мужчин.
У женщин подобной закономерности выявлено не было, что, по словам специалистов, требует дополнительного изучения.
Как отметила Зухра Павлова, наиболее выраженные негативные изменения наблюдались у участников, потреблявших около 3,3 грамма натрия в сутки и более.
Это соответствует примерно восьми граммам поваренной соли в день — показателю, который превышает рекомендуемые нормы.
Врач также подчеркнула, что у мужчин с высоким потреблением соли чаще фиксировалось повышенное артериальное давление.
По словам специалиста, именно гипертония уже давно считается одним из ключевых факторов риска для ухудшения работы мозга и развития когнитивных нарушений.
Специалисты напоминают, что соль содержится не только в чистом виде, но и в большом количестве готовых продуктов — полуфабрикатах, соусах и закусках. Поэтому реальное потребление натрия часто оказывается выше, чем кажется на первый взгляд.
Врачи рекомендуют обращать внимание на состав продуктов и контролировать общее количество соли в рационе, особенно людям старшего возраста и тем, кто имеет проблемы с давлением.
