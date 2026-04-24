23.04.2026, 21:01

Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Новости Мира

На 65-м году жизни скончался телеведущий и автор программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. О его смерти сообщили в эфире Первого канала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Евгений Одиноков/РИА Новости
Причина смерти и сообщение в эфире

О кончине Алексея Пиманова стало известно во время прямого эфира, где телеведущая сообщила, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

По ее словам, «у него не выдержало сердце».

Новость стала неожиданной для коллег и зрителей, которые на протяжении многих лет следили за его работой на телевидении.

Работа на телевидении и «Человек и закон»

Алексей Пиманов более 25 лет был связан с программой «Человек и закон» — одним из самых известных общественно-политических проектов российского телевидения.

Передача под его руководством освещала резонансные расследования, юридические конфликты, социальные проблемы и громкие дела, которые привлекали широкое внимание аудитории.

За годы работы проект стал одной из самых узнаваемых телепрограмм на российском телевидении.

Многогранная профессиональная деятельность

Помимо телевизионной работы, Пиманов занимался продюсированием и созданием кино- и документальных проектов.

Он писал сценарии, выступал режиссером и продюсером, а также руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».

Его деятельность охватывала сразу несколько направлений медиаиндустрии, что сделало его одной из заметных фигур в российском медиапространстве.

Биография и путь в профессию

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Первоначально он получил техническое образование в Московском авиационном институте, однако позже связал свою жизнь с журналистикой и телевидением.

Профессиональный путь он начал в структурах Гостелерадио СССР, где приобрел первый опыт работы в медиа.

Со временем он стал одним из ключевых авторов и ведущих на российском телевидении.

Реакция коллег и Первого канала

Первый канал выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова.

Коллеги отмечают его вклад в развитие телевидения, а также значимость проектов, над которыми он работал в течение многих лет.

