Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

На 65-м году жизни скончался телеведущий и автор программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. О его смерти сообщили в эфире Первого канала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
О кончине Алексея Пиманова стало известно во время прямого эфира, где телеведущая сообщила, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.
По ее словам, «у него не выдержало сердце».
Новость стала неожиданной для коллег и зрителей, которые на протяжении многих лет следили за его работой на телевидении.
Алексей Пиманов более 25 лет был связан с программой «Человек и закон» — одним из самых известных общественно-политических проектов российского телевидения.
Передача под его руководством освещала резонансные расследования, юридические конфликты, социальные проблемы и громкие дела, которые привлекали широкое внимание аудитории.
За годы работы проект стал одной из самых узнаваемых телепрограмм на российском телевидении.
Помимо телевизионной работы, Пиманов занимался продюсированием и созданием кино- и документальных проектов.
Он писал сценарии, выступал режиссером и продюсером, а также руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».
Его деятельность охватывала сразу несколько направлений медиаиндустрии, что сделало его одной из заметных фигур в российском медиапространстве.
Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Первоначально он получил техническое образование в Московском авиационном институте, однако позже связал свою жизнь с журналистикой и телевидением.
Профессиональный путь он начал в структурах Гостелерадио СССР, где приобрел первый опыт работы в медиа.
Со временем он стал одним из ключевых авторов и ведущих на российском телевидении.
Первый канал выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова.
Коллеги отмечают его вклад в развитие телевидения, а также значимость проектов, над которыми он работал в течение многих лет.
