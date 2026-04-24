Врач объяснила, почему люди скрипят зубами во сне и грызут ручки

Ночной скрежет зубами и привычка грызть предметы могут быть проявлением стресса и перегрузки нервной системы, предупреждают специалисты.
Скрежет зубами во сне — это проявление бруксизма, при котором происходит непроизвольное сжатие челюстей и трение зубов. По словам врача-ортодонта и гнатолога Мадины Хасцаевой, это состояние чаще всего возникает именно в ночное время и остается незамеченным самим человеком.
При этом привычка грызть ручки или другие предметы отличается: она контролируется сознательно, тогда как бруксизм — это неосознанная реакция организма.
Специалист отмечает, что ключевым фактором развития бруксизма является психоэмоциональная нагрузка. Организм по-своему реагирует на тревогу, внутреннее напряжение и подавленные эмоции.
У одних людей это проявляется бессонницей или напряжением мышц шеи и плеч, у других — чрезмерной активностью жевательных мышц во сне.
В условиях современного ритма жизни, особенно в крупных городах, постоянный стресс, недосып и перегрузка нервной системы создают благоприятную почву для появления подобных нарушений.
Опасность бруксизма в том, что на ранних стадиях он может не вызывать выраженного дискомфорта. Человек может даже не догадываться о проблеме, пока на нее не обратят внимание близкие или стоматолог.
Со временем же состояние начинает проявляться более явно и отражается на здоровье зубов и челюсти.
Как предупреждает врач, регулярный бруксизм способен приводить к серьезным последствиям:
По словам специалиста, это не просто «ночной звук», а сигнал о том, что организм находится в состоянии перегрузки.
Первым шагом при подозрении на ночной скрежет зубами должен стать визит к стоматологу. Врач может определить характерные признаки — стираемость зубов, микроповреждения и повышенное мышечное напряжение.
В качестве защиты часто применяется индивидуальная капа, которая надевается на ночь и снижает нагрузку на зубы.
Однако, как подчеркивают специалисты, такая мера устраняет последствия, но не причину. Если источник проблемы — стресс или нарушения сна, может потребоваться дополнительная помощь психолога, сомнолога или невролога.
Комментарии0 комментарий(ев)