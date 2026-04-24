Отец открыл огонь по сыну в туалете аэропорта

В аэропорту города Элко (штат Невада, США) произошла трагедия: 37-летний мужчина выстрелил в своего 11-летнего сына. Ребенка спасти не удалось, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.
По данным зарубежных СМИ, 37-летний Джованни Перес путешествовал по США вместе с сыном Калланом. Семья передвигалась на арендованном автомобиле, однако в пути транспортное средство вышло из строя.
После поломки машину отбуксировали на территорию аэропорта Элко, где путешественники планировали взять другое авто и продолжить поездку.
Как сообщается, мальчик направился в туалет. По неустановленным причинам отец последовал за ним и открыл огонь.
Ребенок получил смертельное ранение. Медики и экстренные службы, прибывшие на место, не смогли спасти его жизнь.
Спустя некоторое время Джованни Перес был обнаружен недалеко от зоны регистрации — он находился без сознания. Его состояние и возможные причины произошедшего сейчас выясняются.
По информации СМИ, ранее мальчик участвовал в школьном конкурсе, где представил эссе об отце и занял призовое место в номинации «Отец года».
Следственные органы устанавливают мотивы и все обстоятельства трагедии. Официальные версии произошедшего пока не озвучены.
