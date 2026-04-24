Все iPhone призвали немедленно обновить

Apple выпустила экстренные обновления для iPhone и других устройств, закрывающие опасную уязвимость, связанную с доступом к личным данным пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

В конце апреля компания Apple распространила новые версии операционных систем для своих устройств, включая смартфоны и планшеты. Поводом стала выявленная уязвимость, которую специалисты сочли достаточно серьезной, чтобы рекомендовать немедленное обновление.

Пользователи современных моделей iPhone получили доступ к версии iOS 26.4.2, тогда как владельцам более старых устройств предложено установить iOS 18.7.8. Параллельно обновления вышли и для планшетов: iPadOS 26.4.2 и iPadOS 18.7.8.

На проблему обратило внимание издание Forbes, подчеркнувшее, что обновление направлено не на косметические изменения, а на устранение реальной угрозы безопасности.

Что за уязвимость обнаружили

Речь идет о баге с идентификатором CVE-2026-28950. По данным журналистов, уязвимость позволяла получать доступ к push-уведомлениям на устройстве пользователя. Это особенно чувствительно, поскольку в уведомлениях часто содержится личная и конфиденциальная информация — от сообщений до кодов подтверждения.

Интересно, что данную уязвимость, как утверждается, использовало Федеральное бюро расследований США в рамках одного из расследований. С ее помощью правоохранители могли читать входящие уведомления на смартфоне подозреваемого.

Хотя такие случаи носят точечный характер, сам факт существования подобной «дыры» вызывает серьезные вопросы к защите пользовательских данных.

Почему обновление важно установить прямо сейчас

Несмотря на то, что уязвимость может показаться неочевидной для обычного пользователя, в Apple оценили риски как значительные. Возможность доступа к уведомлениям открывает путь к утечке персональной информации, включая переписку, финансовые данные и одноразовые пароли.

Эксперты подчеркивают: подобные уязвимости часто становятся инструментом не только для спецслужб, но и для киберпреступников. Поэтому игнорирование обновлений может привести к реальным последствиям — от кражи данных до взлома аккаунтов.

Обновления затронули и iPad

Помимо iPhone, компания выпустила аналогичные патчи для планшетов iPad. Это означает, что проблема носила системный характер и могла затрагивать сразу несколько категорий устройств.

Обновления для iPad также устраняют ту же уязвимость, что подтверждает масштаб потенциальной угрозы.