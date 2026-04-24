18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 13:10

Все iPhone призвали немедленно обновить

Новости Мира 0 372

Apple выпустила экстренные обновления для iPhone и других устройств, закрывающие опасную уязвимость, связанную с доступом к личным данным пользователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В конце апреля компания Apple распространила новые версии операционных систем для своих устройств, включая смартфоны и планшеты. Поводом стала выявленная уязвимость, которую специалисты сочли достаточно серьезной, чтобы рекомендовать немедленное обновление.

Пользователи современных моделей iPhone получили доступ к версии iOS 26.4.2, тогда как владельцам более старых устройств предложено установить iOS 18.7.8. Параллельно обновления вышли и для планшетов: iPadOS 26.4.2 и iPadOS 18.7.8.

На проблему обратило внимание издание Forbes, подчеркнувшее, что обновление направлено не на косметические изменения, а на устранение реальной угрозы безопасности.

Что за уязвимость обнаружили

Речь идет о баге с идентификатором CVE-2026-28950. По данным журналистов, уязвимость позволяла получать доступ к push-уведомлениям на устройстве пользователя. Это особенно чувствительно, поскольку в уведомлениях часто содержится личная и конфиденциальная информация — от сообщений до кодов подтверждения.

Интересно, что данную уязвимость, как утверждается, использовало Федеральное бюро расследований США в рамках одного из расследований. С ее помощью правоохранители могли читать входящие уведомления на смартфоне подозреваемого.

Хотя такие случаи носят точечный характер, сам факт существования подобной «дыры» вызывает серьезные вопросы к защите пользовательских данных.

Почему обновление важно установить прямо сейчас

Несмотря на то, что уязвимость может показаться неочевидной для обычного пользователя, в Apple оценили риски как значительные. Возможность доступа к уведомлениям открывает путь к утечке персональной информации, включая переписку, финансовые данные и одноразовые пароли.

Эксперты подчеркивают: подобные уязвимости часто становятся инструментом не только для спецслужб, но и для киберпреступников. Поэтому игнорирование обновлений может привести к реальным последствиям — от кражи данных до взлома аккаунтов.

Обновления затронули и iPad

Помимо iPhone, компания выпустила аналогичные патчи для планшетов iPad. Это означает, что проблема носила системный характер и могла затрагивать сразу несколько категорий устройств.

Обновления для iPad также устраняют ту же уязвимость, что подтверждает масштаб потенциальной угрозы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь