Учёные объяснили, почему кофе помогает собрать «мозги в кучку» после недосыпа

Кофе может частично смягчать последствия недосыпа и поддерживать работу мозга, однако не заменяет полноценный сон, сообщает Lada.kz.

Как кофе влияет на мозг при нехватке сна

Кофе способен временно компенсировать некоторые негативные последствия недосыпа. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, обратив внимание на то, как кофеин влияет на работу нервной системы.

По словам специалиста, недостаток сна нарушает важные процессы в мозге. В первую очередь страдает способность нейронов формировать устойчивые связи, которые необходимы для нормальной когнитивной деятельности.

Это отражается на памяти и внимании. Человеку становится сложнее запоминать информацию, узнавать людей и воспроизводить события. В целом ухудшается качество умственной работы и скорость реакции.

Что делает кофеин в организме

Как объясняет врач, кофеин действует не только как стимулятор бодрости. Он также влияет на передачу сигналов между нейронами и поддерживает так называемую пластичность мозга — способность адаптироваться и восстанавливаться.

Благодаря этому, отмечает Павлова, мозг может частично компенсировать нарушения, возникающие после бессонной ночи. В частности, поддерживается работа отдельных зон гиппокампа, который играет ключевую роль в процессах памяти и обучения.

Важно: кофе не заменяет сон

Несмотря на потенциальную пользу, специалист подчеркивает, что кофе не может заменить полноценный отдых. Это лишь временная поддержка организма в условиях недосыпа, а не способ решить проблему хронической усталости.

Также врач рекомендует употреблять кофе после еды, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, и не использовать его как основной метод борьбы с утомлением.