Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
24.04.2026, 15:22

Мощный торнадо стер с лица земли американский город (видео)

Новости Мира 0 434

В американском штате Оклахома произошла мощная природная катастрофа — сильнейший торнадо обрушился на город Энид, практически уничтожив значительную часть его инфраструктуры. По предварительным данным, в результате удара стихии пострадали не менее десяти человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на radiosputnik.ru.

Фото: Telegram-канал «SHOT»
Информация о последствиях разгула стихии активно распространяется в американских и международных СМИ со ссылкой на местные источники и очевидцев. Сообщается, что торнадо сформировался внезапно и стремительно прошёл через населённый пункт, оставляя за собой масштабные разрушения.

Город оказался на пути разрушительного вихря

Энид — город с населением более 47 тысяч человек — оказался в эпицентре стихии. По словам очевидцев, торнадо двигался с высокой скоростью и буквально сносил всё на своём пути. Под удар попали жилые дома, коммерческие здания и объекты городской инфраструктуры.

Сильный ветер и обломки конструкций привели к значительным разрушениям. В отдельных районах города зафиксированы полностью разрушенные строения, а также повреждённые линии электропередачи, что осложнило работу экстренных служб.

Пострадала военная инфраструктура

Отдельно отмечается, что стихия затронула и территорию авиабазы Вэнс, расположенной в черте города. Сообщается о повреждениях на объекте, однако точные масштабы разрушений пока уточняются.

Военные и гражданские службы оперативно приступили к оценке ущерба и обеспечению безопасности на территории базы и прилегающих районов.

Спасательные работы продолжаются

В настоящее время в Эниде продолжается ликвидация последствий стихии. Экстренные службы разбирают завалы, проверяют разрушенные здания и ищут людей, которые могут оставаться под обломками.

Спасатели работают в усиленном режиме, учитывая масштаб разрушений и риск повторных повреждений конструкций. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и по возможности не приближаться к пострадавшим районам.

Оценка ущерба еще впереди

Точные масштабы разрушений и окончательное число пострадавших пока уточняются. Власти штата продолжают мониторинг ситуации, а также координируют действия спасательных и гуманитарных служб.

Ожидается, что в ближайшие дни будут опубликованы более детальные данные о последствиях стихии, включая экономический ущерб и состояние инфраструктуры города.

