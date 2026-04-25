© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 20:40

Названы четыре группы людей, склонных к магическому мышлению

Психолог объяснила, какие группы людей чаще всего склонны к магическому мышлению и почему в периоды кризисов растет интерес к мистике, гаданиям и «сверхъестественным» практикам, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

К магическому мышлению чаще всего склонны люди, находящиеся в уязвимом психологическом или социальном положении. Об этом рассказала доцент кафедры «Возрастная психология им. Обуховой» факультета «Психология образования» Дарья Красило.

По словам специалиста, речь идет не об одной конкретной возрастной группе, а о нескольких категориях людей, которые в определенные периоды жизни особенно часто обращаются к мистическим объяснениям происходящего.

Четыре основные категории

Психолог выделила несколько групп, наиболее подверженных магическому мышлению:

  • люди с низким уровнем образования и материальной обеспеченности
  • пережившие тяжелые и внезапные утраты
  • имеющие психические или личностные расстройства
  • находящиеся в состоянии возрастного или жизненного кризиса

К числу таких кризисов относятся подростково-юношеский период, а также кризис среднего возраста, который чаще всего приходится на 40–60 лет.

Почему возникает интерес к мистике

Как отмечает Красило, в моменты внутренней нестабильности привычные рациональные способы решения проблем могут переставать работать. В результате человек начинает искать альтернативные способы снизить тревогу и вернуть ощущение контроля.

В такие периоды люди чаще обращаются к гаданиям, астрологии, различным эзотерическим практикам и «магическим» ритуалам. Это, по словам психолога, становится способом справиться с эмоциональным напряжением, пережить утрату или ощущение пустоты.

Возраст — не главный фактор

Эксперт подчеркивает, что сам по себе возраст не является ключевым фактором. Важнее именно психологическое состояние человека.

Кризисные состояния могут возникать в любом возрасте, делая человека более уязвимым и восприимчивым к иррациональным объяснениям происходящего.

Роль медиа и популярной культуры

Отдельное влияние, по словам специалиста, оказывает медиасреда. Популярные программы, посвященные экстрасенсам, астрологии и мистике, формируют устойчивый интерес к подобным темам.

Медиа, как отмечает Красило, часто отражают эмоциональные запросы аудитории: чем выше интерес, тем больше соответствующего контента появляется в эфире и интернете.

Это приводит к тому, что темы сверхъестественного становятся более привычными и социально приемлемыми.

Мнение специалиста

Таким образом, часть людей через обращение к магическим практикам пытается найти психологическую опору и временно уйти от травмирующей реальности, заключила эксперт.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь