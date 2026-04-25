Названы четыре группы людей, склонных к магическому мышлению

Психолог объяснила, какие группы людей чаще всего склонны к магическому мышлению и почему в периоды кризисов растет интерес к мистике, гаданиям и «сверхъестественным» практикам.

К магическому мышлению чаще всего склонны люди, находящиеся в уязвимом психологическом или социальном положении. Об этом рассказала доцент кафедры «Возрастная психология им. Обуховой» факультета «Психология образования» Дарья Красило.

По словам специалиста, речь идет не об одной конкретной возрастной группе, а о нескольких категориях людей, которые в определенные периоды жизни особенно часто обращаются к мистическим объяснениям происходящего.

Четыре основные категории

Психолог выделила несколько групп, наиболее подверженных магическому мышлению:

люди с низким уровнем образования и материальной обеспеченности

пережившие тяжелые и внезапные утраты

имеющие психические или личностные расстройства

находящиеся в состоянии возрастного или жизненного кризиса

К числу таких кризисов относятся подростково-юношеский период, а также кризис среднего возраста, который чаще всего приходится на 40–60 лет.

Почему возникает интерес к мистике

Как отмечает Красило, в моменты внутренней нестабильности привычные рациональные способы решения проблем могут переставать работать. В результате человек начинает искать альтернативные способы снизить тревогу и вернуть ощущение контроля.

В такие периоды люди чаще обращаются к гаданиям, астрологии, различным эзотерическим практикам и «магическим» ритуалам. Это, по словам психолога, становится способом справиться с эмоциональным напряжением, пережить утрату или ощущение пустоты.

Возраст — не главный фактор

Эксперт подчеркивает, что сам по себе возраст не является ключевым фактором. Важнее именно психологическое состояние человека.

Кризисные состояния могут возникать в любом возрасте, делая человека более уязвимым и восприимчивым к иррациональным объяснениям происходящего.

Роль медиа и популярной культуры

Отдельное влияние, по словам специалиста, оказывает медиасреда. Популярные программы, посвященные экстрасенсам, астрологии и мистике, формируют устойчивый интерес к подобным темам.

Медиа, как отмечает Красило, часто отражают эмоциональные запросы аудитории: чем выше интерес, тем больше соответствующего контента появляется в эфире и интернете.

Это приводит к тому, что темы сверхъестественного становятся более привычными и социально приемлемыми.

Мнение специалиста

Таким образом, часть людей через обращение к магическим практикам пытается найти психологическую опору и временно уйти от травмирующей реальности, заключила эксперт.