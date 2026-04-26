На ужине с участием президента США Дональда Трампа произошла стрельба

Стрельба на мероприятии с участием президента США вызвала экстренную эвакуацию и жесткую реакцию Белого дома — Дональд Трамп уже сделал первые заявления, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Выстрелы на ужине: как развивались события

Инцидент произошел в Washington Hilton, где проходил традиционный ужин с участием корреспондентов пула Белого дома. Во время мероприятия в здании прозвучали выстрелы, после чего началась срочная эвакуация.

Дональд Трамп и сотрудники его администрации были оперативно выведены из отеля. По предварительным данным, стрельба произошла вблизи пункта досмотра, что позволило службам безопасности быстро среагировать.

Подозреваемого удалось задержать на месте — при этом он получил ранения и был доставлен в больницу.

Первое заявление Трампа: «Мы быстро все выясним»

После инцидента президент выступил перед журналистами уже в Белом доме. Он сообщил, что нападавший был вооружен сразу несколькими единицами оружия.

По словам Трампа, нельзя исключать, что целью стрелка мог быть именно он. При этом глава государства подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы.

Он также отметил, что правоохранительные органы в первые минуты не могли точно определить, действовал ли один человек или речь идет о более широкой угрозе.

Реакция Секретной службы и раненый офицер

Американский лидер отдельно отметил действия сотрудников Секретной службы, назвав их «очень храбрыми». Именно их оперативные действия позволили быстро нейтрализовать нападавшего.

В ходе происшествия пострадал один из офицеров службы безопасности. По словам президента, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Критика в адрес организаторов

Несмотря на положительную оценку действий спецслужб, Трамп раскритиковал уровень безопасности самого мероприятия. В частности, он указал на недостаточные меры со стороны администрации отеля.

Этот аспект, вероятно, станет отдельным предметом разбирательства, поскольку речь идет о мероприятии с участием действующего президента США.

Кто подозреваемый и что ему грозит

По информации американских СМИ, задержанным оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Он выжил после задержания и находится в медицинском учреждении.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что подозреваемому будут предъявлены многочисленные обвинения.

Связь с внешней политикой не подтверждена

Отдельно президент прокомментировал возможную связь инцидента с международной обстановкой. В частности, он усомнился, что произошедшее связано с операциями США против Иран.

По его словам, на данный момент нет оснований связывать стрельбу с внешнеполитическими факторами.