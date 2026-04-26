На Солнце зафиксированы мощнейшие вспышки класса X: что известно ученым

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки высшего класса X, которые стали самыми сильными за последние 2,5 месяца. Оба события произошли с разницей в несколько часов и сопровождались выбросами плазмы. По данным ученых, воздействие на Землю маловероятно, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце в течение суток произошли две мощные вспышки высшего класса X. Они стали наиболее интенсивными за последние 2,5 месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как отмечается, первое событие было зафиксировано утром, а второе — спустя около восьми часов. Обе вспышки имели сопоставимую мощность, примерно уровня X2.5.

«Оба события имели почти равный балл, составивший около X2.5, и стали самыми сильными почти за 2,5 месяца. Более крупная вспышка, уровня X4.2, последний раз была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни исключительно мощной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой сильной в текущем столетии», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, оба события сопровождались выбросами солнечной плазмы, которые были зафиксированы космическими наблюдательными системами. Однако активные области, где произошли вспышки, оказались смещены к краю солнечного диска.

В связи с этим выброшенная плазма ушла в сторону от направления Земли.

«По этой причине изначально была большая вероятность, что оба события окажутся нейтральными для Земли. Математическое моделирование на данный момент подтверждает этот вывод», — пояснили ученые.

Также отмечается, что прямые удары по планете в данной ситуации исключены. Возможность слабого воздействия краевой части плазменного облака специалисты считают незначительной.

По оценке ученых, признаков снижения солнечной активности в настоящее время не наблюдается. Это означает, что в ближайшее время возможны новые вспышки высокой мощности.