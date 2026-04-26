Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.04.2026, 09:33

Элитная иномарка влетела в «дачу Берии» в Москве

Новости Мира 0 310

В столичном районе Сокольники электромобиль Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы, известной в народе как «дача Берии». Обошлось без пострадавших, сообщает Lada.kz. 

Фото: Телеграм-канал «112»
Фото: Телеграм-канал «112»

ДТП произошло рядом с исторической усадьбой

В Москве зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием элитного электромобиля. Porsche Taycan врезался в ограждение на территории 5-го Лучевого просека в районе Сокольники.

Инцидент произошел рядом с историческим зданием, которое в столице неофициально называют «дачей Берии». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным телеканала РЕН ТВ, автомобиль потерял управление и протаранил забор, окружающий территорию усадьбы.

Пострадавших нет, автомобиль получил повреждения

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, как следует из опубликованных кадров с места происшествия, электрокар получил заметные механические повреждения.

На фото, размещенных в Telegram-канале «112», видно, что удар оказался достаточно сильным — повреждены передняя часть автомобиля и ограждение усадьбы.

История здания: от купеческой усадьбы до советских учреждений

Само здание, возле которого произошел инцидент, имеет богатую историю. Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца 1-й гильдии П. Цигеля.

После 1918 года, когда здание было национализировано, его назначение неоднократно менялось. В разные годы здесь размещались детский туберкулезный санаторий, а позже — студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».

Обстоятельства ДТП уточняются

На данный момент причины происшествия официально не раскрываются. Детали аварии выясняются, включая возможную техническую неисправность или человеческий фактор.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь