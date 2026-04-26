Элитная иномарка влетела в «дачу Берии» в Москве

В столичном районе Сокольники электромобиль Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы, известной в народе как «дача Берии». Обошлось без пострадавших, сообщает Lada.kz.

ДТП произошло рядом с исторической усадьбой

В Москве зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием элитного электромобиля. Porsche Taycan врезался в ограждение на территории 5-го Лучевого просека в районе Сокольники.

Инцидент произошел рядом с историческим зданием, которое в столице неофициально называют «дачей Берии». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным телеканала РЕН ТВ, автомобиль потерял управление и протаранил забор, окружающий территорию усадьбы.

Пострадавших нет, автомобиль получил повреждения

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Однако, как следует из опубликованных кадров с места происшествия, электрокар получил заметные механические повреждения.

На фото, размещенных в Telegram-канале «112», видно, что удар оказался достаточно сильным — повреждены передняя часть автомобиля и ограждение усадьбы.

История здания: от купеческой усадьбы до советских учреждений

Само здание, возле которого произошел инцидент, имеет богатую историю. Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца 1-й гильдии П. Цигеля.

После 1918 года, когда здание было национализировано, его назначение неоднократно менялось. В разные годы здесь размещались детский туберкулезный санаторий, а позже — студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».

Обстоятельства ДТП уточняются

На данный момент причины происшествия официально не раскрываются. Детали аварии выясняются, включая возможную техническую неисправность или человеческий фактор.