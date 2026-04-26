«Буханка» станет фирменным названием УАЗа

Ульяновский автозавод начал процедуру регистрации сразу нескольких товарных знаков, среди которых — культовое народное название «Буханка», сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Заявка в Роспатент

Ульяновский автомобильный завод направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) пакет документов для регистрации новых товарных знаков. Информация о поданных заявках появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно данным, компания планирует закрепить за собой сразу несколько названий, используемых в модельной линейке.

Легендарная «Буханка»

Особое внимание привлекла заявка на регистрацию товарного знака «УАЗ Буханка». Название планируется закрепить сразу в двух вариантах — на кириллице и латинице (UAZ Bukhanka).

Это народное имя десятилетиями используется для обозначения автомобилей семейства СГР. В последние годы сам производитель также активно применяет его в рекламных и маркетинговых материалах, однако теперь намерен придать ему официальный статус и юридическую защиту.

Другие товарные знаки

Помимо «Буханки», УАЗ подал заявки на регистрацию товарных знаков «УАЗ Хантер» и «УАЗ Профи Полуторка». Все три обозначения отнесены к 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает транспортные средства и их компоненты.

Что это значит для бренда

Регистрация товарных знаков позволяет автопроизводителю закрепить права на использование названий и защитить их от стороннего использования. Кроме того, подобный шаг может говорить о дальнейшем развитии линейки моделей и усилении маркетинговой стратегии вокруг узнаваемых имен, давно ставших частью автомобильной культуры.