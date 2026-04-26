18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 11:53

Почему сахар нужен организму, но может быть опасен: мнение специалистов

Новости Мира 0 293

Сахар остается важным источником энергии для организма, однако его избыток способен привести к ряду серьезных заболеваний. Специалисты объясняют, в чем заключается польза и вред продукта. При этом врачи подчеркивают необходимость умеренного потребления, передаёт  Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Сахар является одним из ключевых источников энергии для человеческого организма, однако его влияние на здоровье зависит от количества потребления. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, в умеренных дозах сахар играет важную роль в поддержании жизнедеятельности организма.

«Он необходим для повышения энергетики: человек начинает активнее двигаться, быстрее «включается» в работу. Например, утром чашка чая или кофе с сахаром — это источник быстрых углеводов, которые оперативно активируют мозг и дают возможность быстрее соображать. Мышцы также включаются в работу, поскольку используют глюкозу. Таким образом, сахар организму необходим, но в умеренном количестве», — отметил Андрей Кондрахин.

В то же время при избыточном употреблении сахар оказывает негативное воздействие. Он начинает откладываться в виде жировых запасов, что приводит к набору массы тела.

Со временем это может вызвать нарушения обмена веществ и развитие инсулинорезистентности. Врач пояснил, что в таких условиях организм теряет чувствительность к инсулину, а поджелудочная железа вынуждена работать с повышенной нагрузкой.

«Это приводит к дальнейшему увеличению жировой массы, а также к состоянию, при котором организм испытывает дефицит глюкозы на клеточном уровне и требует её в большем объёме. Возникает замкнутый процесс: инсулина не хватает, усиливается чувство голода, поджелудочная железа повышает выработку инсулина до возможного предела, однако со временем перестаёт справляться. Уровень инсулина снижается ещё больше, а потребность в сахаре возрастает. Постепенно это может привести к развитию сахарного диабета», — пояснил специалист.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что сахар является продуктом глубокой переработки. В природе простые углеводы встречаются значительно реже, а их промышленное производство усилило влияние на организм человека.

Сахар также способен вызывать привыкание за счет быстрого воздействия на центры удовольствия, что увеличивает его потребление.

Врачи напоминают, что ключевым фактором остается умеренность. По рекомендациям специалистов, суточная норма добавленного сахара для взрослого человека составляет около 25–30 граммов, однако показатель может варьироваться в зависимости от возраста, образа жизни и уровня физической активности.

Таким образом, сахар нельзя считать исключительно вредным продуктом, однако его чрезмерное употребление представляет серьезный риск для здоровья и требует контроля со стороны каждого человека.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь