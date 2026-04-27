Физики смоделировали процесс, способный «переписать» Вселенную

Международная группа ученых изучила квантовый процесс распада ложного вакуума, который в теории способен радикально изменить физические законы и структуру материи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что такое «ложный вакуум» и почему он важен

Современная физика рассматривает вакуум не как абсолютную пустоту, а как особое состояние квантовых полей с минимально возможной энергией. Однако теоретически может существовать еще более стабильное состояние — так называемый «истинный вакуум».

Переход между этими состояниями считается одним из самых фундаментальных и при этом малоизученных процессов во Вселенной. Именно он и стал предметом нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters (PRL).

Как может происходить «перезапуск» физики

Согласно расчетам, если в какой-либо точке пространства возникнет переход в состояние истинного вакуума, формируется квантовый пузырь новой фазы.

Такой пузырь способен расширяться практически со скоростью света. При этом на его границе начинают изменяться базовые физические параметры — от масс элементарных частиц до сил фундаментальных взаимодействий.

Фактически речь идет не о взрыве в привычном смысле, а о полном изменении законов физики в пределах новой области пространства. Материя в привычной нам форме в таком случае существовать не сможет.

Лабораторная модель космического процесса

Несмотря на масштабность теории, ученым удалось воспроизвести аналог подобного явления в лабораторных условиях.

Для этого они использовали атомы Ридберга — особое состояние атомов с высокой энергией и выраженными квантовыми свойствами. Систему выстроили в форме кольца и с помощью лазерного воздействия задали два энергетических состояния, соответствующих аналогам ложного и истинного вакуума.

После запуска эксперимента система начала переход к более стабильному состоянию. При этом наблюдалось формирование и расширение «квантового пузыря», что стало экспериментальным подтверждением ключевых положений квантовой теории поля.

Почему это не угроза для реальной Вселенной

Исследователи подчеркивают, что подобные процессы не представляют опасности и не означают, что Вселенная может «переписаться» в реальности.

Речь идет о контролируемой модели, которая позволяет изучать крайне сложные квантовые явления в лаборатории и проверять фундаментальные теории физики.

Что это дает науке

Главная ценность работы заключается не в сенсационных сценариях, а в возможности лучше понять устройство Вселенной на самом глубоком уровне.

Подобные исследования помогают ученым уточнять модели квантовых полей и приближают понимание того, насколько стабильна наша Вселенная и какие процессы могли бы происходить в ее ранней истории или в экстремальных условиях.

В долгосрочной перспективе такие эксперименты могут стать ключом к объединению квантовой физики и гравитации — одной из главных задач современной науки.