27.04.2026, 08:01

Названы основные смертоносные болезни на ближайшие пять лет

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал болезни, которые останутся главными причинами смертности в ближайшие пять лет, сообщает Lada.kz. 

Фото: Advancing Biomedical Innovations

В ближайшие пять лет в структуре смертности по-прежнему будут доминировать сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.

По словам специалиста, несмотря на развитие медицины и профилактики, именно эти группы болезней остаются ключевыми факторами преждевременной смертности во всем мире.

Грипп остаётся опасной инфекцией

Онищенко подчеркнул, что вирус гриппа постоянно меняется из-за появления новых штаммов, что делает его особенно устойчивым вызовом для системы здравоохранения.

Он отметил, что грипп по-прежнему занимает одно из первых мест среди инфекционных заболеваний по уровню смертности. Опасность вируса заключается не только в самом заболевании, но и в его последствиях — он может провоцировать осложнения, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы.

Почему структура смертности почти не меняется

По словам эпидемиолога, за последние 20 лет перечень наиболее смертоносных заболеваний практически не изменился.

Даже во время пандемии коронавируса, отметил он, грипп не утратил своей опасности. При этом ограничительные меры, введённые в период COVID-19, временно снизили распространение не только коронавируса, но и других респираторных инфекций, включая грипп.

Новые инфекции и глобальные угрозы

Говоря о новых инфекционных вызовах, Онищенко упомянул вирус оспы обезьян, который уже проник в человеческую популяцию.

Он также отметил, что на глобальном уровне продолжает существовать риск холеры, напомнив, что седьмая пандемия этого заболевания, начавшаяся ещё в 1960-х годах, формально продолжается до сих пор.

