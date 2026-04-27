Температура воды в Каспийском море
27.04.2026, 09:15

Цены на фисташки взлетели до максимума

Новости Мира

Мировой рынок фисташек столкнулся с резким ростом цен, который уже отражается на производстве популярных десертов, включая вирусный дубайский шоколад с фисташковым кремом. На фоне перебоев с поставками и ухудшения логистики стоимость орехов достигла максимума за последние восемь лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Цены на фисташки обновили многолетний максимум

В марте 2026 года мировые цены на фисташки поднялись до 4,57 доллара за фунт. Это самый высокий показатель с 2018 года. Рост оказался стремительным и стал неожиданностью для участников рынка, учитывая и без того нестабильную ситуацию в аграрном секторе.

По данным трейдеров и отраслевых экспертов, которые приводит Financial Times, основным драйвером роста стал дефицит поставок из ключевых стран-производителей.

Иранский экспорт оказался под ударом

Серьёзнее всего ситуация сказалась на Иране, который обеспечивает около пятой части мирового производства фисташек и до 30% глобального экспорта. Военный конфликт с участием США и Израиля существенно нарушил логистические цепочки и фактически парализовал работу ключевых экспортных маршрутов.

Особенно остро пострадал порт Бандар-Аббас, через который традиционно проходила значительная часть поставок. Представители отрасли отмечают, что из-за боевых действий его работа оказалась фактически заблокирована.

Логистика дорожает и усложняется

Экспортёры вынуждены искать альтернативные маршруты поставок. Среди них — транспортировка через турецкий Мерсин, Суэцкий канал или железнодорожные коридоры в сторону Китая. Однако такие схемы значительно дороже, сложнее в организации и требуют больше времени, что дополнительно разогревает цены.

Фактически, мировая логистика фисташек оказалась в состоянии перестройки, где любые обходные пути ведут к увеличению конечной стоимости продукции.

Урожай снизился ещё до кризиса

Дополнительное давление на рынок оказал слабый урожай 2025 года в ключевых странах-производителях — США, Турции и Иране. Снижение объёмов поставок произошло ещё до обострения геополитической ситуации.

В Иране ситуацию усугубила продолжительная засуха, которая сократила урожайность. При этом экспортные возможности страны уже были ограничены действующими санкциями, что и ранее сдерживало поставки на мировой рынок.

Дубайский шоколад стал жертвой моды и дефицита

Отдельным фактором роста спроса стала популярность дубайского шоколада с густой фисташковой начинкой, который стал вирусным трендом в социальных сетях. Резкий рост интереса к продукту увеличил нагрузку на рынок орехов и усилил конкуренцию за сырьё.

Попытки производителей компенсировать дефицит за счёт американских поставок также не дали значительного эффекта — значительная часть запасов в США уже была распродана.

Рынок входит в фазу дефицита

На фоне сочетания факторов — от военного конфликта и логистических сбоев до климатических проблем и роста спроса — рынок фисташек продолжает испытывать дефицит качественного сырья. Это поддерживает высокие цены и усиливает давление на производителей кондитерской продукции по всему миру.

