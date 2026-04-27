18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 16:46

WhatsApp готовит массовое отключение: кого затронут новые правила

Новости Мира 0 1 538

WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими версиями Android уже с 8 сентября 2026 года. Изменения затронут пользователей старых смартфонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo.

Фото: Shutterstock

Какие устройства затронет отключение

Популярный мессенджер WhatsApp с осени 2026 года прекращает поддержку старых версий операционной системы Android. Об этом сообщает Wabetainfo.com.

Согласно опубликованной информации, с 8 сентября 2026 года приложение перестанет функционировать на устройствах с Android старше версии 6.0. Это означает, что смартфоны, работающие на Android 5.0 и 5.1, больше не смогут запускать WhatsApp после вступления изменений в силу.

Пользователи таких устройств постепенно получают уведомления внутри приложения, которые появляются при его открытии. В сообщениях предупреждается о скором прекращении поддержки и необходимости обновления системы или устройства.

Почему WhatsApp прекращает поддержку старых версий

Решение связано с техническими ограничениями и безопасностью. Старые версии Android больше не получают обновлений системы, что делает их уязвимыми для ошибок и потенциальных угроз.

Разработчики регулярно пересматривают список поддерживаемых устройств, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса и внедрение новых функций, которые требуют более современных технологий.

Что нужно сделать пользователям заранее

В WhatsApp рекомендуют заранее позаботиться о сохранности переписок. До даты отключения пользователям советуют создать резервную копию чатов, чтобы не потерять важные сообщения.

Сделать это можно через настройки приложения, сохранив данные в облачном сервисе Google Drive. Такой способ позволяет восстановить переписку при переходе на новое устройство или после обновления системы.

Также доступна локальная резервная копия, которая автоматически сохраняется во внутренней памяти смартфона. При необходимости ее можно перенести вручную на другое устройство.

Что будет дальше для пользователей старых смартфонов

После 8 сентября 2026 года владельцы устройств с Android 5.0 и 5.1 фактически потеряют доступ к WhatsApp. Для дальнейшего использования сервиса потребуется обновление операционной системы или переход на более современный смартфон, поддерживающий актуальные версии Android.

Таким образом, пользователям, которые до сих пор используют устаревшие устройства, рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, чтобы избежать потери доступа к перепискам и важным данным.

1
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь