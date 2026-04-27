WhatsApp готовит массовое отключение: кого затронут новые правила

WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими версиями Android уже с 8 сентября 2026 года. Изменения затронут пользователей старых смартфонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo .

Какие устройства затронет отключение

Популярный мессенджер WhatsApp с осени 2026 года прекращает поддержку старых версий операционной системы Android. Об этом сообщает Wabetainfo.com.

Согласно опубликованной информации, с 8 сентября 2026 года приложение перестанет функционировать на устройствах с Android старше версии 6.0. Это означает, что смартфоны, работающие на Android 5.0 и 5.1, больше не смогут запускать WhatsApp после вступления изменений в силу.

Пользователи таких устройств постепенно получают уведомления внутри приложения, которые появляются при его открытии. В сообщениях предупреждается о скором прекращении поддержки и необходимости обновления системы или устройства.

Почему WhatsApp прекращает поддержку старых версий

Решение связано с техническими ограничениями и безопасностью. Старые версии Android больше не получают обновлений системы, что делает их уязвимыми для ошибок и потенциальных угроз.

Разработчики регулярно пересматривают список поддерживаемых устройств, чтобы обеспечить стабильную работу сервиса и внедрение новых функций, которые требуют более современных технологий.

Что нужно сделать пользователям заранее

В WhatsApp рекомендуют заранее позаботиться о сохранности переписок. До даты отключения пользователям советуют создать резервную копию чатов, чтобы не потерять важные сообщения.

Сделать это можно через настройки приложения, сохранив данные в облачном сервисе Google Drive. Такой способ позволяет восстановить переписку при переходе на новое устройство или после обновления системы.

Также доступна локальная резервная копия, которая автоматически сохраняется во внутренней памяти смартфона. При необходимости ее можно перенести вручную на другое устройство.

Что будет дальше для пользователей старых смартфонов

После 8 сентября 2026 года владельцы устройств с Android 5.0 и 5.1 фактически потеряют доступ к WhatsApp. Для дальнейшего использования сервиса потребуется обновление операционной системы или переход на более современный смартфон, поддерживающий актуальные версии Android.

Таким образом, пользователям, которые до сих пор используют устаревшие устройства, рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, чтобы избежать потери доступа к перепискам и важным данным.