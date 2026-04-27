18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.8
541.21
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.04.2026, 18:02

Тайна, которую скрывали два года: Ольга Погодина рассказала о дочери от Алексея Пиманова

Новости Мира 0 2 556

На церемонии прощания с Алексеем Пимановым актриса Ольга Погодина сообщила, что воспитывает их общую двухлетнюю дочь, о рождении которой супруги не рассказывали публично., сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: tsargrad.tv
Фото: tsargrad.tv

Личное признание во время прощания

Во время церемонии прощания с телеведущим и режиссером Алексеем Пимановым его супруга, актриса Ольга Погодина, сделала эмоциональное заявление. Она рассказала, что у пары есть маленькая дочь, которой сейчас два года.

По словам актрисы, ребенок появился в семье два года назад, однако супруги сознательно не раскрывали эту информацию публично, предпочитая сохранять личную жизнь в закрытом формате.

«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — сказала Погодина, обращаясь к супругу во время прощальной церемонии.

Смерть Алексея Пиманова

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 64-м году жизни. По словам Ольги Погодиной, причиной смерти стал острый инфаркт.

Информация о его уходе стала неожиданной для коллег и друзей. Многие отмечали, что телеведущий не жаловался на здоровье и продолжал активно работать.

Реакция коллег и официальные соболезнования

О смерти Пиманова высказались его коллеги и представители профессионального сообщества. Оператор-постановщик Сергей Комаров отметил, что телеведущий вел активный образ жизни и не имел серьезных жалоб на самочувствие.

Соболезнования также выразил президент России Владимир Путин, назвав уход Пиманова значительной потерей для отечественной журналистики и телевидения.

Карьера и путь в журналистике

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он окончил Московский авиационный институт, однако профессиональный путь связал с журналистикой и телевидением.

Свою карьеру он начал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первые навыки работы в медиа.

Позже Пиманов стал известен широкой аудитории благодаря работе на ОРТ и Первом канале. Именно там он создал и вел программу «Человек и закон», ставшую одной из самых продолжительных и узнаваемых общественно-политических передач российского телевидения, выходившей с 1996 по 2026 год.

Руководящие должности и медиапроекты

Помимо телевизионной деятельности, Пиманов занимал руководящие позиции в медиаиндустрии. С 1996 по 2010 год он возглавлял телекомпанию «Останкино».

Также он активно работал как продюсер документальных и художественных проектов, расширяя свою деятельность за пределы журналистики.

С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», продолжая влиять на развитие отечественного медиапространства.

Наследие и память

Алексей Пиманов оставил заметный след в российской журналистике и телевидении. Его профессиональная деятельность охватывала десятилетия и включала работу в информационных, общественно-политических и документальных форматах.

Сегодня его имя связывают с одной из самых устойчивых телевизионных программ постсоветского пространства, а также с развитием отечественного медиапроизводства.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь