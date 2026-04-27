Тайна, которую скрывали два года: Ольга Погодина рассказала о дочери от Алексея Пиманова

На церемонии прощания с Алексеем Пимановым актриса Ольга Погодина сообщила, что воспитывает их общую двухлетнюю дочь, о рождении которой супруги не рассказывали публично., сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru .

Личное признание во время прощания

Во время церемонии прощания с телеведущим и режиссером Алексеем Пимановым его супруга, актриса Ольга Погодина, сделала эмоциональное заявление. Она рассказала, что у пары есть маленькая дочь, которой сейчас два года.

По словам актрисы, ребенок появился в семье два года назад, однако супруги сознательно не раскрывали эту информацию публично, предпочитая сохранять личную жизнь в закрытом формате.

«Обещаю воспитать ее так, как тебе бы понравилось», — сказала Погодина, обращаясь к супругу во время прощальной церемонии.

Смерть Алексея Пиманова

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 64-м году жизни. По словам Ольги Погодиной, причиной смерти стал острый инфаркт.

Информация о его уходе стала неожиданной для коллег и друзей. Многие отмечали, что телеведущий не жаловался на здоровье и продолжал активно работать.

Реакция коллег и официальные соболезнования

О смерти Пиманова высказались его коллеги и представители профессионального сообщества. Оператор-постановщик Сергей Комаров отметил, что телеведущий вел активный образ жизни и не имел серьезных жалоб на самочувствие.

Соболезнования также выразил президент России Владимир Путин, назвав уход Пиманова значительной потерей для отечественной журналистики и телевидения.

Карьера и путь в журналистике

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Он окончил Московский авиационный институт, однако профессиональный путь связал с журналистикой и телевидением.

Свою карьеру он начал в структурах Гостелерадио СССР, где получил первые навыки работы в медиа.

Позже Пиманов стал известен широкой аудитории благодаря работе на ОРТ и Первом канале. Именно там он создал и вел программу «Человек и закон», ставшую одной из самых продолжительных и узнаваемых общественно-политических передач российского телевидения, выходившей с 1996 по 2026 год.

Руководящие должности и медиапроекты

Помимо телевизионной деятельности, Пиманов занимал руководящие позиции в медиаиндустрии. С 1996 по 2010 год он возглавлял телекомпанию «Останкино».

Также он активно работал как продюсер документальных и художественных проектов, расширяя свою деятельность за пределы журналистики.

С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», продолжая влиять на развитие отечественного медиапространства.

Наследие и память

Алексей Пиманов оставил заметный след в российской журналистике и телевидении. Его профессиональная деятельность охватывала десятилетия и включала работу в информационных, общественно-политических и документальных форматах.

Сегодня его имя связывают с одной из самых устойчивых телевизионных программ постсоветского пространства, а также с развитием отечественного медиапроизводства.